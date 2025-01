Kremlius: Rusija ir Iranas pasirašys visapusiškos strateginės partnerystės sutartį

„Sausio 17 dieną Vladimiras Putinas surengs derybas su Irano Islamo Respublikos prezidentu Masoudu Pezeshkianu, kuris atvyks į Maskvą su oficialiu vizitu“, – pranešė Kremlius.

Jis pridūrė, kad abu lyderiai „pasirašys visapusiškos strateginės partnerystės sutartį“.

Vakarams susirūpinimą kelia tai, kad Maskva ir Teheranas stiprina savo karinį ir politinį bendradarbiavimą Rusijai vykdant plataus masto invaziją Ukrainoje ir vykstant konfliktui Artimuosiuose Rytuose.

Be to, kad pasirašys susitarimą, du lyderiai aptars „tolimesnio abipusio bendradarbiavimo galimybes, taip pat ir prekybos bei investicijų, transporto, logistikos bei humanitarinėje sferose, taip pat ir svarbias problemas regione ir pasaulyje“, nurodė Kremlius.

Ir Rusijai, ir Iranui yra taikomos griežtos Vakarų sankcijos, kuriomis ribojami ir gyvybiškai svarbūs energetikos sektoriai.

V. Putinas pernai pasirašė panašiai pavadintą sutartį su Šiaurės Korėja, taip dar labiau sustiprindamas aljansą su Pchenjanu.

Pagal sutartį abi pusės įsipareigoja teikti karinę pagalbą, jei viena iš jų būtų užpulta.

Nuo to laiko Šiaurės Korėja atsiuntė tūkstančius karių kovoti su Ukrainos pajėgomis Rusijos vakariniame Kursko regione. Pasak Pietų Korėjos, Ukrainos ir Vakarų žvalgybų, iš jų jau žuvo šimtai, sužeista – tūkstančiai.

Vakarai ir Ukraina taip pat jau seniai kaltina Šiaurės Korėją Rusijai siunčiant milijonus artilerijos sviedinių bei detalių raketoms.

Ukraina ir Vakarai teigia, jog Iranas aprūpina Rusiją dronais „Shahed“, kuriuos pastaroji naudoja prieš Ukrainą.

M. Pezeshkiano vizitas rengiamas likus kelioms dienoms iki JAV išrinktojo prezidento Donaldo Trumpo inauguracijos.

Respublikonas siekia staigaus konfliktų Ukrainoje ir Artimuosiuose Rytuose nutraukimo.

Be to, M. Pezeshkianas į Maskvą vyksta praėjus mėnesiui po to, kai sukilėlių puolimo metu buvo nuverstas Sirijos lyderis Basharas al Assadas, kurį labai rėmė ir Maskva, ir Teheranas.