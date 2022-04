Kremliaus propagandos pliūpsnis – pareiškė, kad ukrainiečių kalba neegzistuoja

Propagandinėje laidoje Rusijos politologas Sergejus Michejevas pareiškė, kad ukrainiečiai nebendrauja savo kalba:

„Visi, netgi tie nacistai (taip Rusija vadina už savo nepriklausomybę kovojančius ukrainiečius – red. past.), kalba rusiškai. Žiūrėkit, jie nekalba ukrainietiškai. Tai klausimas apie Ukrainą, apie ukrainiečių tautą, apie ukrainiečių nepriklausomybę. O kur ukrainiečių kalba? Liko tik Zelenskis, kuris, kažką bando... O visi kiti, net labiausiai prieš rusus nusiteikę neonaciai visi kalba rusiškai.

Kurgi ta jūsų ukrainiečių kalba, kuria taip didžiuojatės, kuria taip norėjote kalbėti ir kuria jums atseit draudė kalbėti. Klausiu – kur ji? Ji neegzistuoja. Nei prezidento patarėjai, nei kariuomenė, nei nacionalistai, nei tarnautojai – niekas nekalba ukrainietiškai. Net tarpusavyje niekas nesikalba ukrainietiškai“, – kalbėjo S. Michejevas.

More genocidal talk on Russian state TV: political scientist Sergey Mikheyev claims that no one speaks the Ukrainian language & it doesn't even exist. No one in the studio contradicts him or stops him. Every pundit is aboard Putin's train to destroy everything Ukrainian for good. pic.twitter.com/UmO3NS93wm