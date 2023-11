Kraupiame vaizdo įraše užfiksavo, kaip ukrainiečiai nuo žemės nušluoja visą rusų dalinį

Ministerijos padarytame vaizdo įraše aiškiai matyti nesėkmingas, kaip teigiama, Rusijos 37-osios atskirosios gvardijos motorizuotųjų šaulių brigados bandymas pulti Ukrainos 58-osios motorizuotosios pėstininkų brigados pozicijas.

Drono filmuotuose vaizduose rusų šarvuočių kolona, vedama per ūkinį lauką riedančio tanko-išminuotojo, sustoja prie miško linijos, kur rusų daugiau nei 20 rusų pėstininkų iššoka iš tanką sekančių šarvuočių. Jie veržiasi link medžių linijos, dalis jų šaudo iš šautuvų.

Oleksandr Syrskyi, commander of the Ukrainian ground forces, has used his Telegram channel to post a video, with the message that "The russians launched an unsuccessful 'meat assault' on the positions of the 58th Motorized Infantry Brigade." https://t.co/Lum6u4zbRw pic.twitter.com/agH4Mq18wz

