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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Komandiruote į Lietuvą prisidengęs buvęs Ukrainos generalinis prokuroras į biurą nesugrįžo

2026-09-21 17:07 / šaltinis: tv3.lt
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2026-09-21 17:07
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Buvęs Ukrainos generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenko rugsėjo 14 d. išvyko š komandiruotę į Lietuvą, bet į Ukrainą taip ir negrįžo, praneša Ukrainos visuomeninis transliuotojas „Suspilne“, remdamasis Generalinio prokuroro biuro pranešimu.

Ukrainos generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenko (nuotr. Telegram)
GALERIJA (13)

Buvęs Ukrainos generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenko rugsėjo 14 d. išvyko š komandiruotę į Lietuvą, bet į Ukrainą taip ir negrįžo, praneša Ukrainos visuomeninis transliuotojas „Suspilne“, remdamasis Generalinio prokuroro biuro pranešimu.

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Biuras teigė, kad nežino, ar R. Kravčenko prašė prieglobsčio ES šalyse.

„Oficiali Ruslano Kravčenko tarnybinės komandiruotės pabaigos data – rugsėjo 18 d. Rugsėjo 21 d. 14:00 val. jis dar nebuvo atvykęs į darbą Generalinio prokuroro biure“, – portalui „Ukrainskaja pravda“ teigė Ukrainos Generalinės prokuratūros biuro atstovė spaudai Mariana Hajovka.

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Ji paaiškino, kad R. Kravčenko neteko tik administracinės pareigybės – generalinio prokuroro, tačiau jis tebėra Generalinės prokuratūros prokuroras.

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Į klausimą, ar jis grįžo į Ukrainą ir kur šiuo metu yra, Generalinės prokuratūros spaudos sekretorė atsakė, kad tokios informacijos neturi.

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Prisidengė komandiruote į Lietuvą

Primename, kad, anot „Ukrajinska Pravda“ (UP) šaltinių, R. Kravčenko išvyko į užsienį naktį tarnybiniu automobiliu. Šaltinių teigimu, R. Kravčenko pasinaudojo komandiruote į Lietuvą kaip pretekstu kirsti sieną.

Be to, remiantis „UP“ šaltiniais teisėsaugos institucijose, R. Kravčenko žmona taip pat sieną kirto 1 val. nakties.

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UP šaltiniai teigia, kad toks išvykimas buvo įmanomas tik gavus Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio sutikimą ir leidimą.

Prieš išvykdamas R. Kravčenko pareiškė, kad pasirašė įtarimą NABU direktoriui Semenui Kryvonosui ir apkaltino NABU bei SAPO, kad šios institucijos, vykdydamos kratas specialiosios operacijos „Kartagina“ metu, pasisavino bylos medžiagą prieš savo darbuotojus, siekdamos sustabdyti procesinius sprendimus šiose bylose.

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NABU ir SAPO atsakė į generalinio prokuroro pareiškimą dėl įtarimų antikorupcijos pareigūnams, teigdami, kad biuro direktoriui Semenui Kryvonosui niekas oficialiai įtarimų neįteikė. R. Kravčenko pareiškimas institucijose vertinamas kaip tolesnis puolimas prieš antikorupcines institucijas.

(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

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Skandalo priešistorė

Rugsėjo 4 d. „Ukrainska Pravda“ pranešė, kad NABU ir SAPO atlieka kratas generalinio prokuroro Ruslano Kravčenko, jo pavaduotojos Marijos Vdovičenko ir Odesos srities administracijos vadovo Olego Kiperio patalpose.

Rugsėjo 5 d. Generalinio prokuroro biuras patvirtino, kad NABU pareigūnai atliko kratas tarnybinėse patalpose, „kurias naudoja Kravčenko“.

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NABU ir SAPO sulaikė Generalinio prokuroro biuro Tarptautinio teisinio bendradarbiavimo departamento vadovo pavaduotoją Serhijų Kropivą.

Rugsėjo 5 d. NABU ir SAPO paskelbė apie nusikalstamos organizacijos išaiškinimą, kuriai, remiantis tyrimo duomenimis, vadovavo vienas iš Generalinės prokuratūros struktūrinių padalinių vadovų. Jos dalyviai įtariami sistemingai ėmę kyšius iš sukčiavimo skambučių centrų ir turto legalizavimu. Remiantis „Ukrainska Pravda“ duomenimis, kalbama būtent apie Serhijų Kropivą.

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Taip pat, remiantis „Ukrainska Pravda“ šaltiniais, per kratas pas generalinio prokuroro pavaduotoją Mariją Vdovičenko buvo rasti dokumentai, liudijantys apie antikorupcinių institucijų vadovų, jų šeimų ir pavaldinių sekimą.

Ruslanas Kravčenko, atsižvelgdamas į NABU ir SAPO tyrimą dėl skambučių centrų „globojimo“, pateikė atsistatydinimo pareiškimą iš generalinio prokuroro pareigų.

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Z1000
Z1000
2026-09-21 17:28
Kur jis grįš su tiek milijon svarbiausia niekas neisko o Lt vagis danksto
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Litwin
Litwin
2026-09-21 17:23
Mes ukraincus mielai priimam, suteikiame nemokamą važiavimą, gydymą, išsilavinimą, t.t.
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Gerai prisidengė
Gerai prisidengė
2026-09-21 19:32
LT korumpuotas vagių melagių valdžios kraštas.
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