Kinijoje – nerimas: dėl omikron protrūkio vėl didinamas lovų COVID-19 pacientams skaičius

Vos prieš tris savaites per dieną Kinija pranešdavo apie mažiau nei 100 registruotų naujų koronavirusinės infekcijos atvejų, tačiau per pastarąją savaitę šis skaičius išaugo dešimteriopai ir viršijo 1 000 per dieną.

Trečiadienį oficialiai buvo paskelbta apie 3290 naujų COVID-19 atvejų, iš kurių 11 yra sunkūs.

Kinijai, kur 2019 metų pabaigoje pirmiausiai buvo aptiktas pandeminis koronavirusas, iš esmės pavyko griežtomis priemonėmis suvaldyti viruso plitimą. Jau daugiau nei metai šalis neregistravo nė vieno mirties dėl COVID-19 atvejo.

Tačiau dabar plintanti itin užkrečiama omikron atmaina meta rimtą iššūkį Kinijos nulinės tolerancijos COVID-19 politikai. Paskelbtas karantinas viename iš didžiausių 17,5 mln. gyventojų turinčiame Šendženo mieste, daugelyje kitų miestų galioja griežti suvaržymai.

Anksčiau visi ligos simptomus pajutę pacientai buvo siunčiami į specializuotas ligonines.

Tačiau antradienį Nacionalinė sveikatos komisija pranešė, kad nesunkius COVID-19 simptomus jaučiantys pacientai gali izoliuotis centriniame karantinavimo centre, siekiant sumažinti spaudimą ligoninėms, kuriose ligoniams gali pritrūkti lovų.

„Omikron atmaina užsikrėtę pacientai dažniausiai nejaučia simptomų arba jie yra labai lengvi. Daugumai jų nereikia rimto gydymo“, – pranešė Nacionalinė sveikatos komisija.

Anot jo, pacientų „priėmimas į nustatytas ligonines pareikalaus daug medicininių išteklių“.

Vaizdai, kuriuose pacientai guli ant gultų prie ligoninių Honkonge, kur ligonines užplūdo didelis užsikrėtusiųjų skaičius, išgąsdino žemyno pareigūnus, kurie dabar taip pat skuba statyti laikinąsias ligonines kai kuriose provincijose.

Trečiadienį valstybinio transliuotojo CCTV filmuotame reportaže buvo matyti, kaip dešimtys milžiniškų kranų kilnoja „laikinų ligoninių“ konstrukcijas Kinijos šiaurės rytų Dzilino provincijoje. Joje praėjusią savaitę pranešta apie daugiau nei 5 tūkst. užsikrėtimo atvejų.

Daugiau nei 24 mln. gyventojų turinti provincija turi vos 22 880 lovų ligoninėse.

Masinis testavimas

Iki antradienio Dzilino mieste ir netoliese esančiame Čangčūne, ruošiantis pacientų antplūdžiui, buvo įrengta 6 000 traukinių vagonus primenančių palatų. Tokios ligoninės pirmą kartą buvo naudojamos per pradinį pandemijos protrūkį Uhane.

Dešimtys milijonų žmonių visoje šalyje gyvena karantino sąlygomis. Dėl pastarojo naujų atvejų šuolio nusidriekė ilgos eilės prie masinio testavimo vietų, šalies uostuose įvesta griežta kontrolė, dėl kurios gali sutrikti prekyba.

Kinijos didžiausio Šanchajaus miesto valdžia toliau plečia masinio testavimo kampaniją – per pastarąsias dienas buvo patikrinta 1,2 mln. žmonių, skelbia valstybinė žiniasklaida.

Šanchajus uždarė mokyklų kompleksus ir šią savaitę pradėjo blokuoti atskirus gyvenamųjų namų kompleksus, kur nustatyta užsikrėtimo atvejų ar įtariamų artimą kontaktą su užsikrėtusiuoju turėjusių žmonių. Jie uždaromi mažiausiai dviem paroms, kad būtų galima atlikti gyventojų testavimą, visuomenėje augant nuovargiui dėl nulinės tolerancijos COVID-19 strategijos.

Tačiau miesto pareigūnai trečiadienį pranešė, kad artimiausiomis dienomis jie pradės uždarinėti ir testuoti Šanchajaus „svarbiausius rajonus“, leisdami suprasti, kad išplės testavimo mastus 25 mln. gyventojų turinčiame mieste.

Technologijų centre Šendžene įvestas karantinas sukėlė ekspertų būgštavimų, kad daugelio gamyklų ir verslo įmonių uždarymas sustabdys ekonomikos augimą.

Pagrindinis „Apple“ tiekėjas „Foxconn“ trečiadienį pranešė atnaujinęs kai kurias operacijas vietose, kur darbuotojai dirba ir gyvena ten pat.

Anksčiau sostinė Pekinas pakarotinai įvedė draudimą vykti į vietoves, kur per pastarąsias 14 dienų buvo registruotas nors vienas užsikrėtimo atvejis, o atvykstantieji turi būti neseniai pasitikrinę dėl COVID-19.