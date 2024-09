Kinija teigia virš Taivano sąsiaurio palydėjusi JAV žvalgybos lėktuvą

Minimas JAV orlaivis buvo patruliavimo ir žvalgybos lėktuvas „P-8A Poseidon“, galintis vykdyti tolimojo nuotolio prieš povandeninius laivus nukreiptas operacijas, teigiama Liaudies išlaisvinimo armijos (PLA) Rytų teatro vadavietės pranešime.

Kinijos karinės pajėgos „suorganizavo karo lėktuvus, kurie palydėjo ir stebėjo JAV orlaivio skrydį ir pagal įstatymus susitvarkė“ su šia situacija, sakė vadavietės atstovas vyresnysis pulkininkas Li Xi.

„Teatro vadavietės pajėgos ir toliau laikysis nuolatinės aukštos parengties ir ryžtingai saugos šalies suverenitetą ir saugumą, taip pat taiką ir stabilumą regione“, – pridūrė jis.

Kinija laiko Taivaną savo teritorijos dalimi, ir piktinasi, kad kitos šalys patruliuoja vandenyse, skiriančiuose žemyninę jos dalį nuo salos.

Penktadienį Taivano sąsiauriu praplaukė du Vokietijos karo laivai, o tai sulaukė Pekino pasmerkimo.

The US Navy's Seventh Fleet said in a statement that a „P-8A Poseidon transited the Taiwan Strait in international airspace on Sept. 17 (local time)".

The statement did not mention the aircraft being tailed by the Chinese military.

„By operating within the Taiwan Strait in accordance with international law, the United States upholds the navigational rights and freedoms of all nations," it added.

JAV karinio jūrų laivyno 7-asis laivynas pareiškime nurodė, kad „orlaivis „P-8A Poseidon“ rugsėjo 17-ąją kirto Taivano sąsiaurį tarptautinėje oro erdvėje“.

Pareiškime neminima, kad orlaivį sekė Kinijos kariuomenė.

„Veikdamos Taivano sąsiauryje pagal tarptautinę teisę, Jungtinės Valstijos palaiko visų tautų laivybos teises ir laisves“, – priduriama jame.

„Lėktuvo skrydis per Taivano sąsiaurį rodo Jungtinių Valstijų įsipareigojimą užtikrinti laisvą ir atvirą Indijos ir Ramiojo vandenynų regioną.“