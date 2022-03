Kinija pranešė apie pirmas dvi per daugiau nei metus mirtis nuo COVID-19

REKLAMA

Kinija šiuo metu išgyvena didžiausią COVID-19 protrūkį nuo pandemijos pradžios. Minėti mirties atvejai yra pirmieji nuo 2021 metų sausio 26-osios.

Bendrai Kinija šeštadienį paskelbė apie 4 051 naują COVID-19 atvejį. Ankstesnę dieną skelbta apie 4 365 naujus užsikrėtimo atvejus.

Kinijai, kur 2019 metų pabaigoje pirmiausiai buvo aptiktas pandeminis koronavirusas, iš esmės pavyko griežtomis priemonėmis suvaldyti viruso plitimą. Daugiau nei metai šalis neregistravo nė vieno mirties dėl COVID-19 atvejo.

Tačiau dabar plintanti itin užkrečiama omikron atmaina meta rimtą iššūkį Kinijos nulinės tolerancijos COVID-19 politikai. Paskelbtas karantinas viename iš didžiausių 17,5 mln. gyventojų turinčiame Šendženo mieste, daugelyje kitų miestų galioja griežti suvaržymai.

Vos prieš tris savaites per dieną Kinija pranešdavo apie mažiau nei 100 registruotų naujų koronavirusinės infekcijos atvejų, tačiau per pastarąją savaitę šis skaičius išaugo dešimteriopai ir viršijo 1 000 per dieną.

Kinijos prezidentas Xi Jinpingas ketvirtadienį pareiškė, kad šalis toliau laikysis nulinės tolerancijos COVID-19 strategijos, pranešė valstybinė televizija.