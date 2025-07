Kinija kaltina užsienio žvalgybas mėginimais kontrabanda išvežti iš šalies retąsias žemes

Penktadienį Kinijos žvalgybos agentūra teigė, kad pastaraisiais metais užsienio agentai bendradarbiavo su „teisės pažeidėjais“ Kinijoje, siekdami pavogti medžiagas, svarbias šiuolaikinei elektronikai ir pramonei.

Agentūra teigė aptikusi siuntinių, melagingai pažymėtų kaip „ne Kinijos kilmės“, bei kitų paketų, kurių turinys buvo deklaruotas klaidingai.

Užsienio agentūros veikiausiai nurodė savo bendradarbiams Kinijoje deklaruoti siuntinius su retaisiais žemių metalais kaip siunčiamus „litavimo tepalus“ arba kitus įprastus produktus, siekiant apeiti eksporto kontrolę.

Metalai taip pat buvo paslėpti kituose gaminiuose, tokiuose kaip plastikinės lėlės ar vandens buteliai, teigia Kinija.

Valstybės saugumo ministerija nenurodė, kokių šalių slaptosios tarnybos prie to prisidėjo ir kada tiksliai buvo atskleisti šie atvejai, tačiau teigė, kad dabar šie „nelegalaus eksporto keliai“ užblokuoti.

Balandžio mėnesį Kinija įvedė griežtus septynių retųjų žemių elementų ir iš jų pagamintų magnetų eksporto apribojimus, kilus prekybos ginčui su Jungtinėmis Valstijomis. Kinija yra pasaulyje pirmaujanti retųjų žemių elementų gamintoja.

Pekinas grindė šią priemonę tuo, kad žaliavos yra prekės, skirtos tiek civiliniam, tiek kariniam naudojimui. Be to, Kinija reikalauja, kad įmonės įrodytų galutinį šių medžiagų panaudojimą per sudėtingą paraiškų teikimo procedūrą.

Visai neseniai Pekino prekybos ministerija į eksporto kontrolės sąrašą įtraukė technologijas, svarbias elektromobilių akumuliatorių gamybai ir ličio perdirbimui. Kiekvienas, norintis perkelti šias technologijas iš Kinijos per prekybos ar ekonominį bendradarbiavimą, privalo gauti licenciją, sakoma pranešime.