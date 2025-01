Kilus diskusijoms dėl Musko pademonstruoto gesto, Netanyahu ėmėsi ginti milijardierių

B. Netanyahu ėmėsi jį ginti tinkle „X“, kurį valdo E. Muskas, ir pavadino jį „geru Izraelio draugu“. „Jis apsilankė Izraelyje po spalio 7-osios žudynių, per kurias „Hamas“ teroristai įvykdė žiauriausią aktą prieš žydus nuo Holokausto laikų“, – parašė B. Netanyahu.

„Nuo to laiko jis ne kartą ir ryžtingai palaikė Izraelio teisę gintis nuo genocidiškų teroristų ir režimų, kurie siekia sunaikinti vienintelę žydų valstybę“, – pridūrė jis.

E. Muskas minėtą gestą pademonstravo renginyje, skirtame JAV prezidento Donaldo Trumpo inauguracijai. Tai sukėlė furorą internete ir žiniasklaidoje – daugybė žmonių šį gestą palygino su nacių ir fašistų naudotu pasisveikinimu. Tačiau kiti žmonės tvirtino, kad jo ketinimai nebuvo aiškūs, be to, į visa tai esą per daug gilinamasi.

B. Netanyahu savo įraše tinkle „X“ konkrečiai nepaminėjo kilusių aršių diskusijų. Tačiau Izraelio premjero įrašas buvo paskelbtas reaguojant į paties E. Musko išsakytą komentarą. „Radikalieji kairieji labai nusiminė, kad turėjo skirti laiko savo įtemptoje „Hamas“ šlovinimo dienoje, jog pavadintų mane naciu“, – rašė E. Muskas. Ankstesniame komentare „X“ platformoje E. Muskas atmetė palyginimą su Adolfu Hitleriu kaip „labai nuvalkiotą“.