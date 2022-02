Kijeve – raketų smūgių suniokoti gyvenamieji namai

Kanalas „Nexta“ pasidalino vaizdais iš Rusijos raketų smūgio suniokoto gyvenamojo namo Kijeve.

❗️ A residential building was hit in #Kyiv . pic.twitter.com/hFN3Z3aMTq

At the living booths on the vul. #Lobanovsky, 6a was #hit by a #rocket.#Ukraine #Russia #UkraineRussia #UkraineRussianConflict #Kyiv pic.twitter.com/6Kg6wcqxxQ