Kelloggas įvertino Ukrainos potencialą: „Jie pirmauja“

„Savo akimis pamačiau, kaip gaminami ir kuriami ukrainiečių dronai. Neįtikėtinos inovacijos, ypač dronų srityje“, – rašė K. Kelloggas.

Jis taip pat pabrėžė, kad Ukraina pirmauja šio naujo tipo kare, naudodama bepiločius orlaivius ir kad JAV turėtų į tai atkreipti dėmesį.

„Šiame naujo tipo kare jie pirmauja. Jų inovacijų tempas ir gebėjimas prisitaikyti išties įspūdingi. Mūsų gynybos pramonė turėtų tai įvertinti“, – akcentavo K. Kelloggas.

Toured some of Ukraine’s defense base with @AKamyshin, @H_Smetanin, and @NePrytuliatysa. I saw firsthand how Ukrainian-made drones are being built and developed. Incredible innovation, especially with drones. In this new age/type of war, they lead. Their speed of innovation and… pic.twitter.com/KvZclKee5u