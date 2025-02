Incidentas įvyko vasario 1 d., JAV vidaus skrydžio iš Ouklando (Kalifornija) į Portlandą metu. Lėktuvas taip ir nepakilo į orą, nes incidentas įvyko prieš pat pakylant, o skrydis buvo atšauktas, rašoma „The Independent“.

Liudininkų teigimu, lėktuvas jau ruošėsi kilti, kai vienas vyras pradėjo linguoti pirmyn atgal ir nerišliai kalbėti. Atėjus skrydžio palydovui jis griebė sėdinčiai priešais moteriai už plaukų ir pradėjo rėkti.

Nerimą keliančiame vaizdo įraše matyti, kaip „Embraer 175“ lėktuve esantis skrydžio palydovas vyras kelis kartus kumščiuoja vyrą, sugriebusį kitos keleivės plaukus.

Visuals of an Alaska Airlines flight attendant rescuing one woman where a Passenger from the back seat (having Psychosis) grabs the woman's hair and would not leave.



Flight attendant punches him until he finally let her free during the Alaska Airlines Flight 2221 from Oakland,… pic.twitter.com/Opbpxr7x6h