Keleivinio lėktuvo variklis sugedo ore – teko skubiai apsisukti ir grįžti

„Alaska Airlines“ atstovas spaudai „Business Insider“ sakė, kad netrukus po pakilimo sugedo kairysis „Boeing 737“ variklis. Pasak FAA, „Alaska Airlines“ skrydžio Nr. 1240 lėktuvas apsisuko ir saugiai nusileido oro uoste apie 13.30 val. vietos laiku.

Pagyrė pilotus už puikiai atliktą darbą

„Įgulos nuopelnas, kad ji laikėsi standartinių šios situacijos procedūrų ir saugiai bei be incidentų nusileido, – sakė „Alaska Airlines“ atstovas spaudai. – Vakar po pietų stengėmės pasirūpinti savo svečiais ir prisitaikyti prie jų kelionės į Ouklandą, todėl atsiprašome už nepatogumus“.

REKLAMA

REKLAMA

Lėktuvo keleivis vietos naujienų agentūrai „Kiro 7“ sakė, kad variklio gedimas buvo siaubingas, tačiau pagyrė pilotus už tai, kad jie susitvarkė su situacija.

REKLAMA

Incidentas įvyko tuo metu, kai „Boeing“ susiduria su didėjančia kontrole dėl daugybės mechaninių problemų.

Tai ne pirmas „Boeing“ incidentas

Sausio mėnesį oro linijų bendrovės „Alaska Airline“ lėktuvas „Boeing 737 Max 9“ buvo priverstas leistis avariniu būdu po to, kai skrydžio viduryje atsiskyrė durų plokštė ir lėktuve liko skylė.

Aviacijos priežiūros institucijos pradėjo tirti mažiausiai šešis incidentus, susijusius su „Boeing“ lėktuvais, balandžio mėnesį pranešė „The Washington Post“.

REKLAMA

REKLAMA

Leidinys pranešė, kad nuo metų pradžios bendrovės lėktuvams gedo varikliai, dingo ratai, nukrito variklio dangtis, taip pat įvyko incidentas, kai lėktuvas staigiai krito žemyn priekine dalimi.

Kyla klausimų dėl „Boeing“ saugumo

Birželio mėnesį Senate vykusiame svarstyme buvęs „Boeing“ generalinis direktorius Davidas Calhounas gynė bendrovės saugos rodiklius.

Tačiau tuomet bendrovei buvo suduotas dar vienas smūgis – po kelias savaites trukusių svarstymų dėl saugumo problemų NASA pasirinko „SpaceX“, o ne „Boeing“, kad pargabentų namo du Tarptautinėje kosminėje stotyje įstrigusius astronautus.

Astronautai įstrigo po to, kai birželio mėnesį kelionės į TKS metu sugedo „Boeing Starliner“ reakcijos valdymo sistemos varikliai. Be to, laivo helio sistema taip pat buvo nesandari.