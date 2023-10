Keisti Rusijos manevrai – Arktyje ruošiasi išbandyti raketą su branduoliniu varikliu

Palydovinės nuotraukos ir iš oro užfiksuoti duomenys rodo, kad Rusijos Federacija atokioje bandymų aikštelėje Arktyje arba ruošiasi bandymas, arba juos jau atliko. Žurnalistai teigia, kad palydovų užfiksuoti duomenys yra panašūs į tuos, kurie buvo užfiksuoti rusams vykdant bandymus su raketa „Burevestnik“ 2017 ir 2018 metais.

Amerikos žvalgybiniai lėktuvai pastarąsias dvi savaites stebėjo Rusijos Federacijos veiksmus, o aviacijai buvo patarta vengti Rusijos oro erdvės virš Arkties.

Remiantis Branduolinių grėsmių iniciatyvos ataskaita, ši raketa turėtų tapti „strateginio nuotolio antrojo smūgio ginklu“. Tai yra, raketa sukurta smogti jau po to, kai branduolinės raketos sunaikins kitus taikinius.

Ši kovinė galvutė gali būti tiek branduolinė, tiek konvencinė. Ekspertai mano, kad raketa „Burevestnik“ gali sunaikinti visą miesto rajoną ar karinį objektą.

Tiksliai nežinoma, kaip buvo sukurta raketa „Burevestnik“. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas kiek anksčiau pareiškė, kad raketa turi branduolinį įrenginį.

„Burevestnik“ yra vienas iš šešių strateginių ginklų, kartu su kitais, tokiais kaip balistinė raketa „Kinžal“ ir hipergarsinis lėktuvas „Avangard“, kurie buvo pademonstruoti 2018 m.

Rugsėjo 20 d. rytą darytose nuotraukose matyti daug transporto priemonių, esančių bazės Arktyje paleidimo aikštelėje, įskaitant sunkvežimį su priekaba. Joje tikriausiai yra raketa, kadangi krovinio dydis atitinka raketos dydį.

Rugsėjo 28 d. darytose nuotraukose vėl matyti didelis aktyvumas objekte Arktyje. Be to, du Rusijos orlaiviai, naudojami rinkti duomenis apie raketų paleidimą, buvo dislokuoti maždaug 160 km į pietus nuo paleidimo vietos Rogačiovo oro bazėje. Jie buvo užfiksuoti rugpjūčio pradžioje ir bazėje išbuvo iki rugsėjo 26 d. Panašiai vyko ir per „Burevestnik“ bandymus 2018 metais.

Leidinys taip pat pažymi, kad visi ankstesni 13 „Burevestnik“ bandymų baigėsi nesėkmingai. Kartais dėl raketos sprogimo netoli nuo starto vietos žūdavo žmonės.