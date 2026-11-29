Kaip paaiškino ekspertas, kiekviena katė turi savų bendravimo su žmogumi pomėgių. Vienoms patinka glostymas, kitos nori žaisti, o daugelis kačių gerai reaguoja į pažįstamą balsą. Todėl, specialisto teigimu, svarbu stebėti gyvūno reakciją ir nepulti jo apkabinti, kai jis to nenori.
Pasak veterinarijos gydytojo, labai svarbu leisti katei pačiai nuspręsti, kada prieiti prie žmogaus, o kada pasitraukti. Tuo metu vaikytis ją, bausti ar barti nereikėtų. Dėl tokio elgesio gyvūnas pradeda bijoti, o žmogų ima sieti su nemaloniais dalykais. Dėl to santykiai prastėja, o katė gali pradėti gintis.
Todėl prie taisyklių augintinį geriausia pratinti pasitelkiant paskatinimus. Specialistas pataria pagirti augintinį už tinkamą elgesį ir apdovanoti kuo nors maloniu, pavyzdžiui, žaidimu ar skanėstu.
Kaip pabrėžė ekspertas, svarbiausia, kad bendravimas su kate būtų nuspėjamas ir pagarbus, be jokių bausmių. Suprasti, ar gyvūnas šalia jūsų jaučiasi ramiai, taip pat nesunku. Jei katė trinasi snukučiu į jūsų kojas ar rankas, įsitaiso ilsėtis šalia arba minko letenėlėmis, tai, pasak veterinarijos gydytojo, gali rodyti pasitikėjimą ir gerą savijautą.
Faktai apie kates
Pasirodo, bendras miegas suartina šeimininką ir augintinį, nes šalia žmogaus gyvūnas jaučiasi saugus. Be to, katės skleidžiama šiluma ir murkimas ramina bei padeda greičiau užmigti.
Vis dėlto yra ir trūkumų. Katės dažnai pabunda 4–5 val. ryto ir gali pradėti kniaukti arba lakstyti po namus.
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