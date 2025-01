Kas ta lietuvė, vienintelė pakviesta į Trumpo inauguraciją?

„Jovitai Neliupšienei tenka nemažai darbo. Būsimoji Europos Sąjungos ambasadorė JAV susidurs su iššūkiu stiprinti transatlantinį aljansą kaip tik tuo metu, kai ją priimanti šalis eina prie balsadėžių rinkti naujo prezidento, o gal ir senojo. Į prezidentus gali sugrįžti aršus ES kritikas Donaldas Trumpas ir didėja susirūpinimas, ką tai reikštų Amerikos paramai Kyjivui, todėl Neliupšienės diplomatiniai įgūdžiai bus išbandyti“, – 2023 m. rašė „Politico“.

Buvusi prezidentės Dalios Grybauskaitės vyriausioji patarėja užsienio politikos klausimais, Lietuvos užsienio reikalų viceministrė bei Lietuvos ambasadorė Europos Sąjungoje, nuo 2024 metų pradžios Vilnių iškeitė į Vašingtoną, kur vadovauja daugiau nei 100 žmonių komandai.

„Dirbusi Lietuvos ambasadore Europos Sąjungai ir užsienio reikalų viceministre, J. Neliupšienė skambino pavojaus varpais dėl Vladimiro Putino valdomos Rusijos gerokai anksčiau, nei šis 2022 m. vasarį pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą“, – teigė „Politico“.

„Tačiau ES daugelį metų ignoravo Baltijos šalių perspėjimus apie Maskvos ketinimus. Ši patirtis dabar bus gera praktika siekiant įtikinti išsiblaškiusį ir susiskaldžiusį Vašingtoną toliau remti Ukrainą“, – toliau rašė „Politico“.

J. Neliupšienė taip pat padėjo Kyjivui įtikinti Briuselį ir visos Europos sostines, nors konfliktas tęsiasi jau beveik dvejus metus, o vyriausybės susiduria su ekonominiais padariniais dėl didėjančių energijos kainų ir kitų pragyvenimo išlaidų.

Tai, kad dalyvaus D. Trumpo inauguracijos renginyje J. Neliupšienė patvirtino ir savo paskyroje „X“.

„Man didelė garbė, kad buvau pakviesta, kaip diplomatinės bendruomenės dalis, stebėti šį Amerikos istorijos įvykį“, – rašė diplomatė.

Lots of excitement at Capital One Arena today for @realDonaldTrump. I am honored to have been invited as part of the diplomatic community to witness this piece of American history. pic.twitter.com/QpCXyZ1Dz7

