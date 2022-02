Karo Ukrainoje metu žuvo bent trys vaikai: šešerių metų berniukas mirė per smūgį ligoninei

Karas Ukrainoje ir toliau reikalauja aukų. Pranešta, kad naktį iš šeštadienio į sekmadienį žuvo bent du vaikai.

Per susirėmimus Kijeve žuvo šešerių metų berniukas, praneša CNN televizija. Dar keli civiliai buvo sužaloti. Kijevo ligoninės gydytojas CNN teigė, kad tarp sužeistųjų yra du paaugliai ir trys suaugusieji.

Kaip vėliau praneša The Telegraph, berniukas mirė per smūgį vaikų ligoninei. Vaikų ligoninė nuo artilerijos ugnies nukentėjo šeštadienį.

Ukrainos ambasadorius Austrijoje vėliau pasidalijo šokiruojančiu kadru.

Okhmatdyt, Ukraine’s main children hospital was shelled today. One child was killed, two are wounded. #StandWithUkraine #RussiaGoHome#PutinHitler #PutinIsaWarCriminal pic.twitter.com/hKam6lWrMw