Karinės pratybos privertė kilstelėti antakius: kodėl rusai bėgiojo vis sušukdami „bū“?

Pasak ministerijos, bendri Rusijos ir Laoso karinių dalinių mokymai vyko Primorsko krašte, Sergejevsko poligone. Per šiuos mokymus „buvo nagrinėjami taktinių grupių dislokacijos maršrutai, vietovės ypatumai, treniruojamasi organizuoti ryšį tarp padalinių“.

Keista šūvių imitacija

Karo analitikų dėmesį atkreipė keisti karių šūvių įmitavimai. Daroma prielaida, kad kariai tokiu būdu galėjo taupyti šaudmenis, nors filmuotoje medžiagoje girdėjosi ir tikri šūviai.

„Kaip paaiškino karinis analitikas Kirilas Michailovas, trūkstant šaudmenų, per pratybas galima imituoti šūvius balsu. Be to, jis pažymėjo, kad vaizdo įraše užfiksuoti kariai tikriausiai treniruojasi taktinius metodus, kuriems nereikia šaudyti“, – rašoma „Agentstvo“ pranešime.

Karo analitikas Janas Matvejevas taip pat mano, kad kariškiai galėjo taupyti tuščius šovinius. Pasak jo, pratybos be šaudymo taip pat vyksta, tačiau jų metu kariai paprastai tiesiog bėgioja su automatais.