OSINT analitikas „Def Mon“, remiantis viešai prieinamais geolokaciniais duomenimis, nustatė, kad Rusijos informacinėse priemonėse demonstruojami „priešo atrėmimo Kursko srityje“ vaizdai. Vaizdo įrašuose galima matyti karo veiksmus į rytus nuo Berdino kaimo ir į vakarus nuo greta esančio Novosotnickio, rašoma „Agentstvo“.

Karo tyrimų instituto pateikiamuose žemėlapiuose matyti, jog Ukrainos pajėgos įžengė į pietinę Berdino dalį ir priėjo kelią, kuris jungia šias dvi gyvenvietes.

Tai, anot analitiko, reiškia, kad Ukrainos pajėgos per sekmadienį sugebėjo įžengti apie 2,7 km gilyn į Rusijos teritoriją. Tačiau nėra aišku, ar jiems ten pavyko įsitvirtinti.

Ukrainian forces likely went about 2.7km past the Russian zero line. pic.twitter.com/WDFs2bGxZU