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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. Ukrainos dronai sukėlė chaosą Maskvoje: paralyžiuoti 4 oro uostai

2026-10-12 06:57 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Gabija Kavolėlytė
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / Parengė:
2026-10-12 06:57
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Sekmadienio vakarą dėl artėjančių Ukrainos dronų keturiuose Maskvos oro uostuose laikinai sustabdyti skrydžiai, pranešė Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS.

Maskva (Elta nuotr.) (EPA-ELTA nuotr.)

Sekmadienio vakarą dėl artėjančių Ukrainos dronų keturiuose Maskvos oro uostuose laikinai sustabdyti skrydžiai, pranešė Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS.

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Karas Ukrainoje
Svarbiausios naujienos
06:57

Ukrainos dronai sukėlė chaosą Maskvoje: paralyžiuoti 4 oro uostai

Sekmadienio vakarą dėl artėjančių Ukrainos dronų keturiuose Maskvos oro uostuose laikinai sustabdyti skrydžiai, pranešė Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS.

Šeremetjevo, Vnukovo, Domodedovo ir Žukovskio oro uostuose buvo trumpam sustabdyti visi lėktuvų pakilimai ir nusileidimai.

Per tą laiką mažiausiai 25 atvykstantys lėktuvai buvo nukreipti į kitus oro uostus. Pasak TASS, vėlai vakare visuose oro uostuose pavojaus signalas buvo atšauktas.

(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Maskvos mero Sergejaus Sobianino teigimu, prieš pasiekiant Rusijos sostinės ribas buvo numušti mažiausiai 23 link jos skridę Ukrainos dronai. Tačiau jis nepatikslino, ar dronams pavyko prasiveržti pro oro gynybą ir ar buvo padaryta kokios nors žalos.

Dėl artėjančių dronų sekmadienio vakarą skrydžiai buvo sutrikdyti ir kituose Rusijos miestuose. Į šiaurės rytus nuo Maskvos esančiuose Kostromos ir Jaroslavlio oro uostuose taip pat laikinai sustabdyti visi lėktuvų pakilimai ir nusileidimai.

Ukrainos dronų taikiniai nebuvo žinomi. Siekdama susilpninti Maskvos karo mašiną, Ukraina jau kelis mėnesius atakuoja ginklų gamyklas ir naftos perdirbimo įmones Rusijos teritorijos gilumoje.

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Apie tai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, Ukrainos gynybos pajėgos iki šiol sunaikino 12 410 (+2) priešo tankų, 25 527 (+6) šarvuotas kovos mašinas, 51 090 (+51) artilerijos sistemų, 2 209 (+4) daugkartinius raketų paleidimo įrenginius, 1 703 (+2) oro gynybos sistemas, 443 (+0) karo lėktuvus, 356 (+0) sraigtasparnius, 2 927 (+3) antžemines robotizuotas sistemas, 559 873 (+ 1 416) taktines bepiločių orlaivių sistemas, 5 126 (+0) sparnuotąsias raketas, 35 karo laivus/ katerius (+0), 2 povandeninius laivus (+0), 162 056 (+553) automobilius ir degalų cisternas, 4 818 (+3) specialiosios įrangos vienetus.

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Lt
2026-10-12 08:12
Kiek rusai sugriovė Ukrainoje namų čia jau kad atsilyginti ir branduolinę bombą ant jų numesti jau reiktų.
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