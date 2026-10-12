Putinas neskuba vykdyti Trumpo plano: aiškėja, kas stabdo energetines paliaubas
Rusija kol kas nesutiko su JAV prezidento Donaldo Trumpo paskelbtomis energetinėmis paliaubomis su Ukraina, remdamasis informuotais šaltiniais praneša „Axios“.
Rusijos pajėgos praėjusią parą neteko 1 470 karių
Nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2026 m. spalio 12 d. Rusijos kariuomenės nuostoliai Ukrainoje iš viso sudarė apie 1 mln. 554 tūkst. 310 karių (žuvusių ir sužeistųjų). Praėjusią parą eliminuota 1 470 priešo kareivių.
Apie tai pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, Ukrainos gynybos pajėgos iki šiol sunaikino 12 410 (+2) priešo tankų, 25 527 (+6) šarvuotas kovos mašinas, 51 090 (+51) artilerijos sistemų, 2 209 (+4) daugkartinius raketų paleidimo įrenginius, 1 703 (+2) oro gynybos sistemas, 443 (+0) karo lėktuvus, 356 (+0) sraigtasparnius, 2 927 (+3) antžemines robotizuotas sistemas, 559 873 (+ 1 416) taktines bepiločių orlaivių sistemas, 5 126 (+0) sparnuotąsias raketas, 35 karo laivus/ katerius (+0), 2 povandeninius laivus (+0), 162 056 (+553) automobilius ir degalų cisternas, 4 818 (+3) specialiosios įrangos vienetus.
Trumpui užsipuolus Zelenskį, Europa stojo mūru: pasiuntė aiškią žinią
Po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas dar kartą paragino pašalinti Ukrainos prezidentą iš pareigų, aukščiausi Europos lyderiai išreiškė palaikymą Volodymyrui Zelenskiui.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.
Ukrainos dronai sukėlė chaosą Maskvoje: paralyžiuoti 4 oro uostai
Sekmadienio vakarą dėl artėjančių Ukrainos dronų keturiuose Maskvos oro uostuose laikinai sustabdyti skrydžiai, pranešė Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS.
Šeremetjevo, Vnukovo, Domodedovo ir Žukovskio oro uostuose buvo trumpam sustabdyti visi lėktuvų pakilimai ir nusileidimai.
Per tą laiką mažiausiai 25 atvykstantys lėktuvai buvo nukreipti į kitus oro uostus. Pasak TASS, vėlai vakare visuose oro uostuose pavojaus signalas buvo atšauktas.
Maskvos mero Sergejaus Sobianino teigimu, prieš pasiekiant Rusijos sostinės ribas buvo numušti mažiausiai 23 link jos skridę Ukrainos dronai. Tačiau jis nepatikslino, ar dronams pavyko prasiveržti pro oro gynybą ir ar buvo padaryta kokios nors žalos.
Dėl artėjančių dronų sekmadienio vakarą skrydžiai buvo sutrikdyti ir kituose Rusijos miestuose. Į šiaurės rytus nuo Maskvos esančiuose Kostromos ir Jaroslavlio oro uostuose taip pat laikinai sustabdyti visi lėktuvų pakilimai ir nusileidimai.
Ukrainos dronų taikiniai nebuvo žinomi. Siekdama susilpninti Maskvos karo mašiną, Ukraina jau kelis mėnesius atakuoja ginklų gamyklas ir naftos perdirbimo įmones Rusijos teritorijos gilumoje.