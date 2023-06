Svarbiausi įvykiai Ukrainoje:

15:50 | Numušta 40 Rusijos raketų

Ukrainiečių pareigūnai šeštadienį paskelbė, kad Rusijai praėjusią naktį atakuojant Ukrainą raketomis ir dronais sostinėje Kyjive žuvo trys ir buvo sužeista dar 11 žmonių.

„Sužeista 11 žmonių. Keturi iš jų hospitalizuoti, o septyniems medicininė pagalba suteikta įvykio vietoje. Deja, trys žmonės žuvo“, – paskelbė gelbėjimo tarnybos.

Oro gynyba aptiko ir sunaikino daugiau kaip 20 raketų oro erdvėje aplink Kyjivą, sakė Kyjivo karinės administracijos viršininkas Serhijus Popko.

Dėl kritusių nuolaužų kilo gaisras viename 24 aukštų pastate.

Įvykio vietoje toliau dirba gelbėtojai ir policininkai, išgelbėtiems žmonėms ir žuvusiųjų artimiesiems teikiama psichologinė pagalba, nurodė Vidaus reikalų ministerija.

Pasak ukrainiečių pareigūnų, bendrai buvo numušta 40 Rusijos sparnuotųjų raketų ir du atakos dronai.

Šeštadienio naktį Rusija taip pat bandė smogti Charkivui ir Dniprui. Ukrainoje buvo paskelbtas oro pavojus.

Centriniame Dnipro mieste visiškai sugriauti keli namai, po sprogimo likęs milžiniškas krateris, per „Telegram“ pranešė meras Borysas Filatovas.

Antrajame pagal dydį šalies mieste Charkive sugadintas dujų vamzdis, kilo gaisras, bet žmonės nenukentėjo, sakė Charkivo regioninės karinės administracijos vadovas Olehas Synjehubovas.

Ukrainos oro pajėgos taip pat pranešė apie raketas, skriejančias šiaurinių Sumų ir Poltavos regionų link.

15:47 | Ukraina pasiekė laimėjimą karo fronte

Ukrainos ginkluotosios pajėgos netoli Krasnohorivkos atkovojo teritoriją ir užėmė kelias pozicijas netoli Donecko, kur Rusijos kariai buvo įsitvirtinę nuo pat 2014 metų.

Šią žinią patvirtino Ukrainos kariuomenės atstovas spaudai Valerijus Šeršenas.

Pasak jo, iki šiol atkovota teritorija priklausė vadinamai Donecko „liaudies respublikai“.

15:25 | „Wagner“ maištas yra galimybė Ukrainai – Kyjivas

Ukraina šeštadienį sakė, kad privačios karinės bendrovės „Wagner“ ginkluoto maišto išprovokuoti neramumai Rusijoje yra galimybė Kyjivui, prieš kelias savaites paskelbusiam kontrpuolimą prieš įsiveržusias rusų pajėgas.

„Ką tai reiškia mums? Tai galimybė“, – sakė Ukrainos gynybos ministro pavaduotoja Hana Maliar.

Kreipdamasi į Rusijos karinę ir politinę vadovybę ji pridūrė: „Kovokite su mumis ir susinaikinkite.“

14:00 | V. Zelenskis: net melas negali paslėpti kilusio chaoso Rusijoje

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį sakė, kad Rusijoje kilęs ginkluotas privačios karinės samdinių bendrovės „Wagner“ maištas parodo šiai šaliai būdingą politinį nestabilumą.

„Rusijos silpnumas akivaizdus. Visuotinis silpnumas. Ir kuo ilgiau Rusija laikys savo karius ir samdinius mūsų žemėje, tuo daugiau chaoso, skausmo ir problemų ji pati turės ateityje“, – socialinėje žiniasklaidoje paskelbtame pareiškime sakė V. Zelenskis.

„Ukraina gali apsaugoti Europą nuo Rusijos blogio ir chaoso plitimo“, – pridūrė jis.

Pasak V. Zelenskio, „išsigandęs [Rusijos diktatorius] Putinas užsibarikadavo Maskvoje“.

Pasak Ukrainos lyderio, V. Putinas bijo, o sukilimas Rusijoje, kurį pradėjo „Wagner“ vadovas Jevgenijus Prigožinas – invazijos Ukrainoje pasekmė.

„Ilgą laiką Rusija pasitelkė propagandą, kad paslėptų savo silpnąsias vietas ir valdžios kvailumą – ir dabar tiek daug chaoso, kad net melas negali to paslėpti.

<...> Kiekvienas, kas pasirenka velnio kelią, naikina pats save“, – teigė V. Zelenskis

12:43 | Pareigūnai rusų okupuotose Ukrainos dalyse reiškia paramą V. Putinui

Rusijos primesti okupuotų Ukrainos regionų vadovai šeštadienį reiškė paramą prezidentui Vladimirui Putinui, Rusijoje kilus privačios karinės samdinių bendrovės „Wagner“ maištui.

„Chersono regionas ir Chersono žmonės visiškai remia mūsų prezidentą!“ – per „Telegram“ paskelbė Rusijos primestos administracijos Ukrainos pietinėje Chersono srityje vadovas Andrejus Aleksejenka.

Kremliaus paskirtas Maskvos kontroliuojamos pietrytinio Zaporižios regiono dalies vadovas Jevgenijus Balickis taip pat sakė, kad ši teritorija „yra su prezidentu“.

11:00 | Kyjive per rusų raketų ataką žuvo 3 žmonės

Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klymenka ministerijos „Telegram“ kanalu pranešė, kad rusams praėjusią naktį raketomis atakavus Kyjivą žuvo trys žmonės.

Esamais duomenimis, trys žmonės žuvo, dar aštuoni nukentėjo, sakė ministras ir nurodė, kad 24 žmonės buvo išgelbėti.

10:28 | Ukrainos prezidento padėjėjas: Rusijoje viskas tik prasideda

Kyjivas šeštadienį pareiškė, kad įvykiai Rusijoje, kur privačios karinės samdinių bendrovės „Wagner“ kovotojai ėmėsi veiksmų karinei vadovybei nuversti, tik prasideda.

„Rusijoje viskas tik prasideda“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė Ukrainos prezidento padėjėjas Mychaila Podoliakas.

„Elito skilimas tikrai akivaizdus“, – sakė jis.

09:33 | Rusija atakavo Ukrainą raketomis

Skelbiama, kad centriniame Dnipro mieste visiškai sugriauti keli namai, po sprogimo likęs milžiniškas krateris, per „Telegram“ pranešė meras Borysas Filatovas.

Oro gynyba taip pat aptiko ir sunaikino daugiau kaip 20 raketų oro erdvėje aplink Kyjivą, sakė Kyjivo karinės administracijos viršininkas Serhijus Popko.

Dėl kritusių nuolaužų kilo gaisras viename 24 aukštų pastate, buvo sužeisti mažiausiai du žmonės, sakė jis.

Antrajame pagal dydį šalies mieste Charkive sugadintas dujų vamzdis, kilo gaisras, bet žmonės nenukentėjo, sakė Charkivo regioninės karinės administracijos vadovas Olehas Synjehubovas.

Anksčiau Ukrainos oro pajėgos taip pat pranešė apie raketas, skriejančias šiaurinių Sumų ir Poltavos regionų link.

09:25 | Ukrainos gynybos ministerija sakė stebi situaciją Rusijoje

Rusijos privačios karinės samdinių bendrovės bosas Jevgenijus Prigožinas šeštadienį paskelbė, kad su savo pajėgomis kirtęs sieną įžengė į Rusiją nuversti šalies karinės vadovybės, ir pareiškė, kad jis ir jo 25 tūkst. kovotojų yra pasirengę mirti.

„Visi mes pasirengę mirti. Visi 25 tūkstančiai, o tada dar 25 tūkstančiai“, – garso įraše sako 62 metų J. Prigožinas, anksčiau apkaltinęs Rusijos karinę vadovybę smūgiais prieš jo vyrus.

„Mirštame už Rusijos žmones“, – sakė J. Prigožinas.

Reaguodama Rusijos valdžia paskelbė sustiprinusi saugumą keliuose regionuose, o Maskvos meras pranešė, kad sostinėje imamasi antiteroristinių priemonių.

Saugumo tarnyba FSB apkaltino J. Prigožiną bandymu pradėti pilietinį konfliktą ir paragino „Wagner“ kovotojus jį sulaikyti.

„Sunaikinsime viską, kas stovi mūsų kelyje“, – anksčiau sakė V. Prigožinas, mesdamas įžūliausią nuo Rusijos karo Ukrainoje pradžios iššūkį prezidentui Vladimirui Putinui.

J. Prigožinas teigė, kad jo pajėgos, kurios daug kur buvo Rusijos puolimo Ukrainoje priešakyje, įžengė į Rusijos pietinį Rostovo regioną ir numušė rusų kariuomenės sraigtasparnį.

Tačiau jis nepateikė įrodymų, o naujienų agentūra AFP negalėjo nepriklausomai patikrinti jo pareiškimų.

Rostovo srities valdžia paragino gyventojus likti namie.

„Teisėsaugos agentūros daro visa, kas būtina, kad užtikrintų gyventojų saugumą“, – sakė Rostovo gubernatorius Vasilijus Golubevas.

Internete paskelbtuose vaizdo įrašuose ir nuotraukose, taip pat ir Rusijos valstybinės naujienų agentūros TASS, matyti ginkluoti vyrai, apsupę administracinius pastatus Rostove, ir tankai šio miesto centre. Kas tie ginkluoti vyrai, nebuvo neaišku.

Maskvoje buvo sustiprinta ypatingos svarbos objektų apsauga, remdamasi šaltiniu teisėsaugos institucijose pranešė TASS.

Generalinis prokuroras Igoris Krasnovas informavo V. Putiną „apie kriminalinės bylos iškėlimą dėl bandymo organizuoti ginkluotą maištą“, sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas. Jis pridūrė, kad prezidentas nuolat informuojamas apie padėtį.

Raketų smūgiai

Kiek vėliau J. Prigožinas paskelbė, kad yra kariuomenės būstinėje Rostove prie Dono ir kad jo kovotojai kontroliuoja šio Rusijos pietinio miesto karinius objektus, įskaitant aerodromą. Neeiliniai įvykiai rutuliojasi J. Prigožinui apkaltinus Maskvą raketų smūgiais jo pajėgoms, pareikalavusiais, jo teigimu, daugybės kovotojų gyvybių.

„Wagner“ vadų taryba priėmė sprendimą – šalies karinės vadovybės daromas blogis privalo būti sustabdytas“, – virtinėje piktų garso žinučių, kurias paskelbė jo atstovai, sakė J. Prigožinas.

Jis įspėjo rusus nesipriešinti jo pajėgoms ir paragino prisidėti prie jo.

„Mums reikia užbaigti šitą netvarką“, – sakė jis ir pridūrė: „Tai ne karinis perversmas, o žygis už teisybę.“

FSB pareiškime nurodė: „Prigožino pareiškimai ir veiksmai iš tiesų yra raginimas pradėti ginkluotą pilietinį konfliktą Rusijos Federacijos teritorijoje ir dūris į nugarą rusų kariams, kovojantiems su profašistinėmis Ukrainos pajėgomis“.

Pastaraisiais mėnesiais J. Prigožinas piktai vaidijosi su Rusijos karine vadovybe ir ne kartą kaltino gynybos ministrą Sergejų Šoigu ir Generalinio štabo viršininką Valerijų Gerasimovą dėl „Wagner“ kovotojų mirčių.

„Raginu liautis“

Rusijos gynybos ministerija paneigė J. Prigožino pareiškimus apie smūgius jo pajėgoms ir tvirtino, kad šie pareiškimai neatitinka tikrovės.

Vėliau ministerija sakė, kad Ukrainos pajėgos naudojasi šiais vidaus konfliktais ir rengia puolimą netoli rytinio Bachmuto miesto.

Garsus rusų generolas paragino J. Prigožiną atšaukti mėginimus nuversti Gynybos ministerijos vadovybę.

„Raginu jus liautis“, – itin neįprastame vaizdo pareiškime sako Rusijos aerokosminių pajėgų vadas Sergejus Surovikinas.

„Kol dar nevėlu, būtina... paklusti žmonių išrinkto Rusijos Federacijos prezidento valiai ir įsakymui ", – sakė jis.

Tačiau antikremliška figūra Michailas Chodorkovskis paragino rusus paremti J. Prigožiną ir sakė, jog veikiant prieš Kremlių priimtina paremti net velnią.

Amerikiečių analitinis centras „Institute for the Study of War“ (ISW) sakė, kad „Wagner“ boso bandymas priversti pakeisti vadovybę Gynybos ministerijoje tikriausiai nebus sėkmingas turint galvoje, kad S. Surovikinas pasmerkė jo raginimą sukilti.

Ukrainos gynybos ministerija sakė stebinti situaciją.

Ukrainoje taip pat galioja aukšto laipsnio parengtis po šeštadienį įvykdyto naujo apšaudymo rusų raketomis, po kurio pranešta apie nukentėjusiuosius ir žalą Kyjive bei Dnipre.

JAV prezidentas Joe Bidenas buvo informuotas apie situaciją Rusijoje ir Vašingtonas konsultuosis su sąjungininkais bei partneriais dėl šių įvykių, sakė Nacionalinės saugumo tarybos atstovas Adamas Hodge'as.

Penktadienį J. Prigožinas sakė, kad Kyjivui šio mėnesio pradžioje pradėjus kontrpuolimą Maskvos pajėgos atsitraukia Ukrainos rytuose ir pietuose. Tai tiesiogiai prieštaravo V. Putino teiginiams, kad Ukraina patiria katastrofiškų nuostolių ir kad kovos yra aprimusios.

„Mes prausiamės krauju. Niekas nepristato atsargų. Tai, ką jie mums sako, yra didžiausia apgaulė“, – sakė J. Prigožinas, turėdamas omenyje Rusijos karinę ir politinę vadovybę.

Daug metų užkulisiuose veikęs J. Prigožinas dabar pripažįsta vadovaujantis „Wagner“ ir net kišęsis į JAV rinkimus.

Jo pajėgos, pastiprintos dešimtimis tūkstančių kalinių, vaidino svarbų vaidmenį Rusijai užimant Ukrainos Donecko srityje esantį Bachmutą. Mūšis už šį miestą buvo ilgiausias ir kruviniausias nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios 2022 metų vasarį.

Tačiau šią savaitę J. Prigožinas apkaltino Rusijos karinę vadovybę apgaudinėjant rusus dėl puolimo Ukrainoje.

„Kodėl prasidėjo ši specialioji karinė operacija? Karo reikėjo šunsnukių grupelės savireklamai“, – pareiškė jis.