Šaltiniai: įsakymas Ukrainai apriboti „Starlink“ ryšį atkeliavo iš Baltųjų rūmų
Pasak dviejų JAV pareigūnų ir vieno Vakarų pareigūno, susipažinusio su šiuo klausimu, nurodymas apriboti palydovinės sistemos, kurią Ukraina naudoja ryšiui mūšio lauke ir dronų operacijoms, veikimą buvo duotas iš Baltųjų rūmų, rašo „Reuters“.
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Trumpas sukėlė naują audrą: apkaltino Zelenskį nenoru užbaigti karą
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu derėtis sunkiau nei su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu, vaizduodamas jį kaip kliūtį užbaigti karą Ukrainoje.
Ketvirtadienį duodamas interviu itin konservatyviam JAV transliuotojui „Newsmax“ D. Trumpas leido suprasti, kad taikos susitarimas būtų įmanomas tik be Ukrainos lyderio. „Zelenskis nėra tinkamas žmogus mums derėtis“, – sakė jis.
„Jis nenori susitarti. Jis sako, kad nori susitarti, bet iš tikrųjų nenori. Ne, nesu didelis Zelenskio gerbėjas“, – sakė D. Trumpas ir pridūrė besitikintis, kad 2022 m. vasarį Rusijos pradėtas plataus masto karas netrukus baigsis.
D. Trumpas teigė manantis, kad abu lyderiai nori taikos, tačiau su V. Zelenskiu derėtis sunkiau nei su V. Putinu.
D. Trumpo ir V. Zelenskio nuomonės ne kartą išsiskyrė. Šios savaitės pradžioje V. Zelenskis išreiškė nusivylimą po to, kai D. Trumpas susitarė su Maskva sušvelninti sankcijas ir leisti Rusijai į JAV ir pasaulio rinkas pristatyti daugiau kaip 300 tūkst. tonų dyzelino.
„Gaila, kad prarandame stiprų partnerį“, – britų žurnalistui Piersui Morganui sakė V. Zelenskis.
D. Trumpas apkaltino V. Zelenskį smūgiais Rusijos naftos perdirbimo gamykloms didinant pasaulines naftos kainas.
„Jis pasauliui jokios paslaugos nedaro“, – sakė JAV prezidentas.
Ukraina yra labai priklausoma nuo JAV paramos, įskaitant oro gynybai reikalingus žvalgybos duomenis ir palydovinį interneto ryšį „Starlink“. V. Zelenskis skundėsi žvalgybos duomenų teikimo spragomis ir interneto ryšio apribojimais, dėl kurių, pasak jo, žlugo keletas Ukrainos dronų operacijų.
Penktadienį V. Zelenskis turėtų prisijungti prie Briuselyje susirinksiančių Europos Sąjungos (ES) lyderių ir aptarti tolesnę paramą Ukrainai.