Svarbiausi įvykiai:

11:27 | Rusijos gynybos ministras teigia, kad ryšiai su Šiaurės Korėja plečiasi visose srityse

Rusijos gynybos ministras Andrejus Belousovas penktadienį gyrė besiplečiančius ryšius su Šiaurės Korėja po to, kai Vakarų šalys apkaltino Pchenjaną nusiuntus daugiau kaip 10 tūkst. savo karių padėti rusams kariauti su Ukraina.

„Draugiški Rusijos ir Šiaurės Korėjos ryšiai aktyviai plečiasi visose srityse, įskaitant karinį bendradarbiavimą“, – Rusijos naujienų agentūros citavo Šiaurės Korėjoje su vizitu viešinčio ministro žodžius.

10:48 | Rusų informatorė, nurodydavusį kryptį raketoms į Žytomyro sritį, nuteista 15-ai metų kalėjimo

Teismas nuteisė Rusijos agentę 15-ai metų kalėjimo už tai, kad ji nukreipdavo priešo raketas ir dronus į Žytomyro sritį ir planavo pabėgti į Rusiją.

Apie tai pranešė Ukrainos saugumo tarnyba (SBU).

Nuteistoji yra 43 metų karo pabėgėlė. Prasidėjus plataus masto karui, ji persikėlė iš Donecko srities į Kyjivą, o vėliau išsinuomojo butą Žytomyro srityje.

Moteris siekė užmegzti ryšį su Rusijos gynybos žvalgyba (GRU) per šalies agresorės socialinius tinklus. Ten ji palikdavo žinutes, kuriose siūlė savo kaip informatorės paslaugas.

Ji taip pat naudojosi savo asmenine paskyra uždraustame socialiniame tinkle „Odnoklassniki“ ir ten šlovino Rusijos privačios karinės bendrovės „Wagner“ kovotojus bei teisino jų nusikaltimus.

Užverbuota nuotoliniu būdu moteris gavo operatyvinį slapyvardį ir nurodymus dėl tolesnių veiksmų regione. Ji bandė rinkti informaciją apie Ukrainos ginkluotųjų pajėgų sunkiosios ginkluotės remonto bazių vietas.

Surinkta žvalgybinė informacija buvo perduodama Rusijos kuratoriui per anoniminius pokalbius žinučių programėlėje ir elektroniniu paštu.

Priešo bendrininkė buvo sulaikyta praėjusių metų rugpjūtį, kai susiruošė bėgti į Rusiją. Paaiškėjo, kad GRU planavo ją „evakuoti“ per trečiąsias šalis.

Remdamasis SBU surinktais įrodymais, teismas pripažino sulaikytąją kalta pagal du Ukrainos baudžiamojo kodekso straipsnius: už išdavystę, įvykdytą karo padėties metu, ir už Rusijos ginkluotos agresijos prieš Ukrainą pateisinimą bei jos dalyvių šlovinimą.

Kaip pranešė Ukrinform, vienas Donecko srities gyventojas buvo nuteistas dešimčiai metų kalėjimo už Rusijos raketų nukreipimą į Ukrainos gynybos pajėgų kovines pozicijas Slovjansko kryptimi.

10:24 | Smogė nepasigailėdami: ukrainiečiai į orą pakėlė daugiau nei 22 mln. eurų vertės rusų radarų sistemą

Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms pavyko aptikti ir taikliai smogti Rusijos radarų sistemai „Zoopark“, kurios vertė siekia 22,8 mln. eurų.

Apie tai pranešė Ukrainos žvalgyba, skelbia UNIAN.

„Norėdami sunaikinti Rusijos sistemą „Zoopark“, kariai panaudojo keturis tolimojo nuotolio dronus, kurių vertė 100 tūkst. grivinų. Santykis yra 1:10.000“, – šmaikščiai ginkluotųjų pajėgų pasiekimą įvertino Ukrainos žvalgyba.

09:59 | Rusija teigia numušusi 47 ukrainiečių dronus ir praneša apie gaisrą naftos saugykloje

Rusija penktadienį pranešė per naktį numušusi 47 Ukrainos atakos dronus, kurių didžioji dalis buvo nukreipti į į Rostovo pasienio sritį, kur pramoniniame objekte kilo didelis gaisras.

Pastarosiomis dienomis smarkiai paaštrėjo beveik trejus metus trunkantis karas, abiem kariaujančioms pusėms pradėjus naudoti naujus ginklus, siekiant užsitikrinti pranašumą mūšio lauke prieš sausį vyksiančią išrinktojo JAV prezidento Donaldo Trumpo i(Donaldo Trampo) inauguraciją.

„Rusijos oro gynybos sistemos sunaikino 47 ukrainiečių dronus“, iš jų 29 – virš pietinės Rostovo srities, kurioje įsikūręs Rusijos karo Ukrainoje štabas, sakoma Gynybos ministerijos pranešime.

Rostove Kamensko rajone „pramoniniame objekte“ kilo didelis gaisras, kurio gesinti atvyko daugiau kaip 100 ugniagesių, platformoje „Telegram“ pranešė vietos gubernatorius Jurijus Sliusaris, paskelbęs apie masinę dronų ataką virš šios srities.

Vietos žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad per ataką kilo didžiulis gaisras naftos saugykloje.

09:30 | Rusijos pajėgos Ukrainoje per pastarąją parą neteko 2 030 karių

Nuo 2022 metų vasario 24 iki 2024 metų lapkričio 29 dienos Ukrainoje Rusijos kariai iš viso neteko maždaug 738 660 karių, o per pastarąją parą žuvo ir buvo sužeista 2 030 žmonių.

Apie tai pranešama oficialiame Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo feisbuko puslapyje.

Be to, Ukrainos gynybos pajėgos sunaikino 9 458 (+8 per pastarąją parą) Rusijos tankus, 19 339 (+33) šarvuotas kovos mašinas, 20 886 (+34) artilerijos sistemas, 1 255 (+0) daugkartinio paleidimo raketų sistemas (MLRS), 1 006 (+1) oro gynybos sistemas, 369 (+0) orlaivius, 329 (+0) sraigtasparnius, 19 750 (+89) taktinio lygio bepiločių orlaivių, 2 851 (+86) kruizinę raketą, 28 (+0) karo laivus / katerius, 1 (+0) povandeninį laivą, 30 272 (+86) transporto priemones bei degalų cisternas, 3 700 (+3) specialiosios įrangos vienetų.

Informacija nuolat atnaujinama.

Kaip pranešė „Ukrinform“, iki lapkričio 28-sios, ketvirtadienio, 22.00 val. buvo įvykę 188 koviniai susirėmimai su Rusijos pajėgomis fronto linijose.

09:11 | Baltarusijoje nuo 2022-ųjų veikė „filtracijos stovykla“: tardyti ir kankinti ne tik kariai, bet ir civiliai

Nuo 2022 metų Baltarusijoje veikė „filtracijos stovykla“, praneša užsienyje veikiantis nepriklausomas leidinys „Baltarusijos tyrimų centras“, cituoja „Focus“.

Su leidiniu kalbėjusių Ukrainos kariškių teigimu, šioje stovykloje buvo tardomi ir kankinami ne tik kariškiai, bet ir civiliai.

Leidinyje rašoma, kad 2022 metais rusų okupantai ukrainiečius belaisvius išvežė į Baltarusijos Gomelio srities Naroulios miestą, kur jie buvo laikomi „filtracijos stovyklose“.

Plačiau skaitykite tv3.lt publikacijoje.

08:27 | Kazachstanas tiria, kaip ekrane V. Putino vizito metu pasirodė didžiulė Ukrainos vėliava

Kazachstanas ketvirtadienį pradėjo baudžiamąjį tyrimą dėl įtariamo kibernetinio įsilaužimo po to, kai Rusijos prezidento Vladimiro Putino vizito metu sostinėje Astanoje milžiniškame LED ekrane buvo parodyta Ukrainos vėliava.

Vaizdo įrašuose, patalpintuose socialiniuose tinkluose, matyti, kaip trečiadienio vakarą plazdanti geltonai mėlyna vėliava pasirodė didžiuliame ekrane netoli judraus kelio Astanos centre, neužilgo po to, kai V. Putinas atvyko oficialiam vizitui.

Didžiuliai ekranai šalia vaizdavo Rusijos vėliavas. Nors vaizdo medžiaga nepatvirtinta, ją transliavo Kazachstano žiniasklaida.

Policija bei Valstybinė techninė tarnyba – valstybės institucija, atsakinga už Kazachstano kibernetinį saugumą, – patvirtino, jog įvykis tiriamas.

Valstybinė techninė tarnyba savo tinklapyje skelbė, jog „trumpą laiką buvo rodoma vėliava“, nors kurios šalies ji buvo, nenurodė.

„Preliminariais duomenimis, ataka buvo vykdoma užsienio IP adresais, naudojant tarpinius serverius“, – teigiama pranešime.

Įstaiga teigė, jog bando išsiaiškinti iš kur kilo ši ataka ir kaip pavyko įsilaužti į ekrano valdymą.

Kazachų policija teigė, jog pradėtas tyrimas įmonėje „Keruen Media“, kuri šiuos ekranus parūpino. Bus tiriamas „galimas neteisėtas įsikišimas į įmonės produktų veikimą“.

Nepriklausomas leidinys „Orda“ paviešino vaizdo įrašą, kuriame vienas įmonės darbuotojas teigė, jog Rusijos vėliava ėmė atrodyti kaip Ukrainos vėliava dėl elektros gedimo.

08:02 | Rusija tęsia atakas prieš Kyjivą

Rusija naktį į penktadienį vėl iš oro atakavo Ukrainą. Virš Kyjivo prieš vidurnaktį girdėjosi oro gynybos ugnis, nes į sostinę skriejo koviniai dronai, pranešė meras Vitalijus Klyčko. Krentančios nuolaužos esą apgadino polikliniką ir aplinkinius pastatus.

Bepiločiais atakuotos ir Sumų, Černihivo, Poltavos bei Kirovohrado sritys, sakoma Ukrainos karinių oro pajėgų pranešime. Dronai nuo Juodosios jūros taip pat skriejo ir į pakrantę netoli Odesos. Apie sprogimus pranešta iš Chersono miesto pietuose.

Rusijos pajėgos tuo tarpu skelbia pietinėje Rostovo srityje numušusios 30 Ukrainos dronų. Srities gubernatorius tinkle „Telegram“ pareiškė, kad dviejuose kaimuose apgadina privačių namų.

07:50 | Valstybinė žiniasklaida: į Šiaurės Korėją su vizitu atvyko Rusijos gynybos ministras

Rusijos gynybos ministras Andrejus Belousovas penktadienį atvyko į Šiaurės Korėją, cituodamos kariuomenės paskelbtą informaciją pranešė Rusijos valstybinės naujienų agentūros.

Savo oficialaus vizito Pchenjane metu A. Belousovas susitiks su keletu „karinių ir karinių–politinių pareigūnų“, teigiama pranešime.

07:34 | Taiklus ukrainiečių smūgis: praneša, kad Rusijoje liepsnoja naftos bazė

Rusijoje po Ukrainos dronų atakos užsiliepsnojo naftos bazė.

Apie tai skelbia leidinys UNIAN, remdamasis vietiniais „Telegram“ kanalais.

Apie didelį gaisrą „pramoniniame objekte“ pranešė ir Rostovo srities gubernatorius Jurijus Sliusaras.

Leidinys „Nexta“ skelbia, kad atakos metu nukentėjo Rusijos naftos bazė „Atlas“.

07:11 | Bidenas: naujausia Rusijos ataka rodo, kad reikia skubiai paremti Ukrainą

JAV prezidentas Joe Bidenas ketvirtadienį pareiškė, kad naujausias Rusijos išpuolis prieš Ukrainą rodo būtinybę skubiai paremti Kyjivą, ir pabrėžė, kad tai padaryti ypač svarbu prieš sausį numatytą Donaldo Trumpo sugrįžimą į Baltuosius rūmus.

„Šis išpuolis kelia pasipiktinimą ir dar kartą primena, kad būtina skubiai remti Ukrainos žmones, ginantis nuo Rusijos agresijos“, – sakoma J. Bideno pareiškime.

Rusija ketvirtadienį per puolimą prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą paleido beveik 200 raketų ir dronų. Jungtinių Valstijų prezidentas tai pavadino piktinančia ataka, dėl kurios milijonas žmonių liko be elektros energijos.

„Šią dieną mano žinia Ukrainos žmonėms yra aiški: Jungtinės Valstijos palaiko jus“, – pridūrė J. Bidenas, kuris paskutinėmis savo darbo Baltuosiuose rūmuose savaitėmis siekia sustiprinti JAV paramą Ukrainai.

Manoma, kad D. Trumpas pakeis politiką Ukrainos atžvilgiu, kuri nuo 2022 metų vasario., kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją, iš Vašingtono savo ginkluotosioms pajėgoms gavo beveik 60 mlrd. dolerių (55,6 mlrd eurų).

D. Trumpas pažadėjo greitai greitai užbaigti karą Ukrainoje, tarpininkaudamas sudarant paliaubų susitarimą tarp prezidento Volodymyro Zelenskio ir Rusijos vadovo Vladimiro Putino.

Tačiau jo kritikai perspėjo, kad išrinktasis respublikonų prezidentas greičiausiai pasinaudos JAV karine pagalba, kad paspaustų Kyjivą sudaryti susitarimą, pagal kurį jis visam laikui atsisakytų okupuotų teritorijų arba pažadėtų nesijungti prie NATO.

D. Trumpas trečiadienį atsargos generolą leitenantą Keithą Kelloggą paskyrė specialiuoju pasiuntiniu dėl Ukrainos derybose dėl karo Ukrainoje užbaigimo.

Anksčiau šiais metais K. Kelloggas ragino Vašingtoną panaudoti karinę pagalbą Kyjivui kaip svertą siekiant, kad ukrainiečiai pradėtų taikos derybas su Maskva.