Karas Ukrainoje – „repeticija“ prieš karą su NATO: Rusijos mokslininkas prabilo apie plataus masto konfliktą

Maskvos Tarptautinio saugumo studijų instituto mokslinis bendradarbis Aleksejus Fenenko Kremliaus propagandinio kanalo „Rossija-1“ laidoje „60 minučių“ teigė, kad Rusijos invazija į Ukrainą gali būti rusų repeticiją prieš plataus masto karą su NATO.

„Mums karas Ukrainoje, manau – reikia dar ir iš tokio kampo pažiūrėti, – yra repeticija galimo būsimo didelio konflikto. Ir čia mes palyginsime NATO ginkluotę su savąja.

Pamatysime mūšio lauke, kiek išties mūsų ginklai yra stipresni už jų. Ir tai gali būti pamokanti patirtis mūsų ateities konfliktams“, – kalbėjo A. Fenenko.

Meanwhile on Russian state TV: Professor Alexei Fenenko, leading research fellow at the Institute of International Security Studies, says that for Russia, its war in Ukraine is a rehearsal for a potential larger conflict with NATO countries. pic.twitter.com/OSelLyltc5