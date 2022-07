Karas Ukrainoje. Okupantai keičia taktiką: generolas atskleidė Rusijos planus dėl Donecko

Kviečiame svarbiausius šeštadienio įvykius sekti su naujienų portalu tv3.lt:

11:05 | Ukraina skelbia nukautų Rusijos karių skaičių

Nuo vasario 24 iki liepos 9 dienos Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino apie 37 200 Rusijos karių, praneša Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Šis skaičius yra 300 didesnis nei praėjusią dieną.

Ukrainos gynėjai taip pat sunaikino:

1638 (+1) rusų tankus;

3815 (+4) šarvuotus kovinius automobilius;

832 (+4) artilerijos sistemas;

108 (+1) priešlėktuvines karo sistemas;

247 (+0) daugkartinius raketų paleidimo įrenginius (MLRS);

217 (+0) lėktuvų;

187 (+0) sraigtasparnių;

15 (+0) karo laivų/laivų;

2687 (+2) transporto priemonių ir degalų bakų;

66 (+0) specialiosios įrangos.

155 (+0) numuštos raketos.

Skelbiama, kad Rusijos pajėgos didžiausius nuostolius praėjusią parą patyrė Kramatorsko kryptimi.

10:45 | Okupantai keičia taktiką

Buvęs Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo viršininko pavaduotojas Igoris Romanenko teigia, kad Rusija planuoja užgrobti Donecko sritį taip, kaip buvo beveik užgrobta Luhansko sritis.

Kaip jis sakė interviu „Obozrevatel“, okupantai „keičia taktiką, bet ne strategiją“.

„Jie planuoja užimti Donecko sritį taip, kaip beveik užėmė Luhansko sritį – vykdyti Putino gegužės 9-osios parade suformuluotas užduotis“, – pažymėjo ekspertas.

Anot I. Romanenko, Lysyčansko puolimo metu priešai naudojo kitokią taktiką nei Sjeverodonecko puolimo metu.

„Jie į miestą neįvažiavo kaktomuša, o bandė jį apeiti iš šiaurės rytų ir pietvakarių, kad padarytų „katilą“ – operatyvinę aprėptį. Kad nebūtų „katile“, mūsų pajėgos buvo priverstos pasitraukti iš Lysyčansko...“ – pridūrė generolas.

Prezidento kanceliarijos vadovo Vladimiro Zelenskio patarėjas Aleksejus Arestovičius sakė, kad Lysyčanskas yra paskutinė didžiulė Rusijos kariuomenės sėkmė Ukrainoje.

10:15 | Ukrainos kariai atvyko į Jungtinę Karalystę treniruotis su britų kariais

Ukrainos kariai, mokomi JK, susitiko su JK gynybos sekretoriumi Benu Wallacu, praneša „Press Association“, prasidėjus mokymams, kurie, kaip tikimasi, truks kelias savaites.

„Ši ambicinga nauja mokymo programa yra kitas JK paramos su Rusijos agresija kovojančioms Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms etapas. Naudodamiesi pasaulinio lygio JK armijos patirtį padėsime Ukrainai atkurti savo pajėgas ir sustiprinti jos pasipriešinimą ginant savo šalies suverenitetą bei teisę pasirinkti savo ateitį“, – teigia B. Wallacas.

Mokymai suteiks savanoriams, turintiems mažai karinės patirties arba neturintiems jokios karinės patirties, įgūdžių, kurie padės efektyviai kovoti priešakyje. Mokymų kursas apima ginklų valdymą, pirmąją pagalbą mūšio lauke, lauko laivą, patruliavimo taktiką ir ginkluotų konfliktų teisę.

Vyriausybė šiai programai įsigijo tūkstančius AK automatinių šautuvų, o tai reiškia, kad Ukrainos kariai gali treniruotis su ginklais, kuriuos naudos fronto linijoje.

09:58 | Baltarusijoje suaktyvėjo oro treniruotės ir nusileidimo pratybos

Baltarusijoje padaugėjo treniruočių iš oro iš karto penkiuose kariniuose aerodromuose.

Stebėjimo grupės „Belarusian Gayun“ duomenimis, pastaruoju metu užfiksuoti treniruočių ne specialiai tam skirtose vietose atvejai, rašo UNIAN.

„Baranovičiuose naikintuvų pilotai treniruojasi: pakilimai su kovine technika, staiguss startas ir greitas pakilimas. Nuo birželio 16 d. aerodrome periodiškai vyksta mokomieji nusileidimai iš Baltarusijos karinių oro pajėgų sraigtasparnio Mi-8. Paprastai tokie mokymai trunka vietą porą kartų per metus, tačiau tris savaites jų metinė norma jau viršyta“, – rašoma pranešime.

Taip pat žinoma, kad treniruotis atvyko apie 20 lakūnų iš Rusijos. Ekspertai pastebi tam tikrą ryšį tarp atvykusių Rusijos kariuomenės ir oro treniruočių skaičiaus padidėjimo.

Jie priduria, kad Rusijos kariuomenė vėl pradėjo atvykti į Baltarusiją paprastais keleiviniais traukiniais.

09:50 | JAV siunčia tiksliosios artilerijos šovinius į Ukrainą

Kaip dalį naujausio karinės pagalbos paketo, Ukraina gaus tūkstantį 155 mm artilerijos šovinių, kurie, kaip teigia JAV gynybos departamentas, „turi didesnį tikslumą“, tviteryje rašo Nexta.

⚡️US to send precision artillery rounds to Ukraine.



As part of the latest military aid package, Ukraine will receive 1,000 rounds of 155 mm artillery billed as "having greater precision," according to the U.S. Department of Defense. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 9, 2022

09:32 | Okupantai vykdo ugnies veiksmus visoje fronto linijoje

Dėl to okupacinės pajėgos per liepos 8 d. padarė nedidelę pažangą ir toliau veržiasi į vakarus nuo Lysyčansko.

Rusų okupantai vykdo ugnies įtaką visoje fronto linijoje nuo Popasnajos iki Kremenajos.Tai paskelbė Luhansko srities pirmininkas Serhijus Gaidajus, praneša UNIAN.

Anot jo, tik naktį okupantai įvykdė 8 artilerijos atakas, 3 minosvaidžių atakas, taip pat paleido 9 raketų atakas.

09:15 | Kruvina diena dalyje Donbaso: tapo žinoma, kur okupantai nužudė daugiausia civilių

Per apšaudymus Donecko srityje aštuoni žmonės buvo sužeisti. Per dieną Donecko srityje įsibrovėliai nužudė penkis civilius.

Apie tai savo „Telegram“ kanale pranešė Donecko srities karinės administracijos pirmininkas Pavelas Kirilenko.

„Liepos 8 dieną rusai Donecko srityje nužudė penkis civilius: keturis Severske ir vieną Semigorje. Dar aštuoni žmonės buvo sužeisti“, – sakė jis.

P. Kirilenko taip pat pažymėjo, kad dabar neįmanoma nustatyti tikslaus aukų skaičiaus Mariupolyje ir Volnovachoje.

08:59 | Okupantai Rusijos miestui Kryvyi Rih smogė anksti ryte

Pranešama, kad per apšaudymus žuvo moteris, dar du žmonės buvo sužeisti, praneša Nexta.

#Russian occupiers hit #KryvyiRih early in the morning.



As a result of the shelling of the Ingulets district, a woman was killed and two other people were wounded. pic.twitter.com/gCSnelYGK6 — NEXTA (@nexta_tv) July 9, 2022

08:52 | JAV išsiųs Ukrainai daugiau salvinės raketų ugnies sistemų HIMARS

Jungtinės Valstijos penktadienį paskelbė išsiųsiančios Ukrainai daugiau salvinės raketų ugnies sistemų HIMARS ir naujų, taikliau šaudyti leidžiančių artilerijos sviedinių, sustiprinsiančių Kyjivo kariuomenės pajėgumus smogti įsiveržusių Rusijos pajėgų ginklų sandėliams ir tiekimo grandinėms.

Į naują 400 mln. dolerių (393 mln. eurų) vertės ginkluotės paketą įtrauktos keturios HIMARS mašinos ir iš jų leidžiamos raketos. Šis sistema atvėrė galimybė Ukrainos pajėgoms valdomomis raketomis smogti tokiems taikiniams kaip šaudmenų sandėliai didesniu atstumu, kur jų nepasiekia Rusijos pajėgų priešbaterinė ugnis, sakė vienas aukšto rango gynybos pareigūnas.

Turėdama HIMARS sistemų „Ukraina dabar sėkmingai smogdavo Rusijos pozicijoms Ukrainoje, toliau už fronto linijų, trikdydama Rusijos galimybes vykdyti artilerijos operacijas“, nurodė pareigūnas.

Be to, į naują paketą įtraukta 1 000 naujos modifikacijos 155 mm kalibro artilerijos sviedinių haubicoms, kurių Ukrainai yra perdavusios sąjungininkės Vakaruose.

Aukšto rango gynybos pareigūnas sakė, kad nauji sviediniai gali toliau nuskrieti ir tiksliau smogti negu anksčiau Pentagono tiekti šaudmenys.

„Tai suteikia Ukrainai galimybę tiksliai smogti konkretiems taikiniams. Tokiu būdu bus sutaupoma šaudmenų, jie bus veiksmingesni“, – pažymėjo pareigūnas.

Šaltinis nesutiko atsakyti, ar naujieji šaudmenys yra valdomi sviediniai „Excalibur“, galintys nuskrieti daugiau kaip 40 km ir tiksliai smogti taikiniui.

Kanada jau pasiuntė keletą šių brangių Jungtinėse Valstijose gaminamų sviedinių Ukrainai, bet Pentagonas neatskleidė, ar pats jų perdavė.

Kai Ukraina praeitą mėnesį gavo pirmąsias HIMARS sistemas, analitikai mano, kad Kyjivo pajėgos nuo to laiko sėkmingai sunaikino keliolika Rusijos šaudmenų sandėlių toli už fronto linijos.

„Rusija daro labai lėtą, ribotą, sunkiai iškovojamą ir itin brangiai kainuojančią pažangą tam tikrose pasirinktose teritorijose Donbase. Jos smarkiai atsilieka nuo savo tvarkaraščių“, – sakė pareigūnas, turėdamas galvoje Ukrainos rytinį regioną, kurį Maskva siekia visą užimti.

Naudodamos HIMARS Ukrainos pajėgos per praeitą savaitę sugebėjo „reikšmingai sutrikdyti rusų gebėjimą stumtis į priekį“, pridūrė pareigūnas.

08:16 | Ukraina nurodė, kur priešas bando veržtis

Slavjansko kryptimi priešas vykdė artilerijos apšaudymą prie daugelio gyvenviečių, bandoma veržtis į priekį Grigorovkos srityje, kovos tęsiasi. Apie tai feisbuke praneša Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

„Kramatorsko kryptimi priešai apšaudė civilinę infrastruktūrą Grigorovkos, Verchnekamenskoje ir Kramatorsko srityse. Puldami jie bando veržtis į Grigorovkos kaimo sritį, kovos tęsiasi“, – rašoma pranešime.

Charkovo kryptimi įsibrovėliai gina anksčiau užimtas linijas.

08:11 | ISW: Rusija nutraukė pastangas vykdyti didelio masto puolimo operacijas Rytų Ukrainoje

JAV karo institutas (ISW) praneša, kad Rusijos karinė vadovybė nutraukė pastangas vykdyti didelio masto puolimo operacijas Rytų Ukrainoje, siekdama sustiprinti ir savo karius.

The Russian military command has necessarily ceased efforts to conduct large-scale offensive operations in Eastern Ukraine to reorganize, reinforce, and resupply its tired troops - in other words, they are in an operational pause. (Corrected)



Full report: https://t.co/HNzGjc9fLS pic.twitter.com/PAcFILyrac — ISW (@TheStudyofWar) July 9, 2022

08:01 | Borrelis: dėl karo Ukrainoje 300 milijonų žmonių pasaulyje gresia badas

Rusijos agresija prieš Ukrainą sukėlė pasaulinę maisto krizę, dėl kurios daugiau nei 323 milijonai žmonių visame pasaulyje susiduria su maisto trūkumu, o dar apie 1,2 milijardo patiria sunkumų dėl aukštų maisto produktų kainų, energijos ir sumažėjusių pajamų.

Tai pasakė ES vyriausiasis įgaliotinis Josepas Borrellas, sakydamas kalbą G20 užsienio reikalų ministrų susitikime Balyje, pranešama Europos išorės veiksmų tarnybos svetainėje..

„Agresyvus karas prieš Ukrainą smarkiai sustiprino maisto krizę. Vos per dvejus metus žmonių, kuriems gresia didelis maisto trūkumas, skaičius padvigubėjo“, – sakė ES atstovas.

Jis pridūrė, kad dėl karo Ukrainoje 1,2 milijardo žmonių – kas šeštas pasaulio gyventojas – atsidūrė sunkiose situacijose dėl išaugusių maisto ir energijos kainų bei griežtesnių finansinių sąlygų.

07:49 | Volodymyras Zelenskis apsilankė ligoninėje ir mūšio fronte

Savo naktiniame kreipimesi į gyventojus Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasakojo visą dieną dirbęs Dniepro ir mieste.

Jis sakė: „Išklausiau vadų pranešimų, padėkojau mūsų vaikinams ir mergaitėms, kurie gina regioną visų ukrainiečių vardu“.

Auksine žvaigžde jis apdovanojo tankų bataliono vadą pulkininką leitenantą Olehą Hrudzevyčių.

„Asmeninės drąsos dėka jo dalinys be aukų išsivadavo iš apsupties ir mūšyje sunaikino rusų sabotažo grupę“, — teigė jis..

V. Zelenskis taip pat apsilankė ligoninėje, kur susitiko su sužeistais kariais ir civiliais, taip pat su juos gydančiais gydytojais ir slaugytojais.

06:42 | Rusija 417 kartų padarė žalą Ukrainos kultūros paveldo objektams, pažeisdama Hagos sutartį

Ukrainos kultūros ir informacijos ministerija praneša, kad nuo plataus masto Rusijos invazijos pradžios Ukrainos kultūros objektai buvo taikiniai ir nukentėjo daugiau nei 400 kartų.

06:20 | Ukrainos desantininkai toliau naikina rusų tankus

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas liepos 8 d. pranešė, kad Mykolajive ​​įsikūrusios 79-osios oro puolimo brigados kariai sunaikino penkis Rusijos tankus ir paėmė į nelaisvę išlikusius įgulos narius.

06:10 | Generalinis štabas: Baltarusijos pajėgos vykdo žvalgybą Šiaurės Ukrainoje

Ukrainos generalinis štabas liepos 8 d. pareiškė, kad Baltarusijos kariuomenės daliniai atlieka žvalgybą ir „stiprina priemones, skirtas atremti (Ukrainos) nepilotuojamų orlaivių žvalgybą“.

06:05 | Rusija 18 kartų apšaudė Sumų sritį, yra sužeistų.

Sumų srities gubernatorius Dmytro Zhyvytskis praneša, kad Rusija apšaudė regioną mažiausiai 18 kartų, taikydamasi į aštuonias skirtingas gyvenvietes.

Vietinis ūkininkas buvo sužeistas Krasnopilių bendruomenėje, bet gydomas ligoninėje.

06:00 | Vatikanas paskelbė apytikslę popiežiaus vizito Ukrainoje datą

Po penkis mėnesius trukusios Rusijos karinės invazijos į Ukrainą popiežius Pranciškus ketina apsilankyti Ukrainoje.

Tikimasi, kad vizitas įvyks rugpjūčio mėnesį. Tai pareiškė ryšių su Vatikano valstybėmis sekretorius Paulas Richardas, rašo Vatican News .

Svarbiausi penktadienio įvykiai:

► Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino, kad rusai valdo didžiąją dalį Luhansko srities;

►Baltarusija perdavė Rusijai Zjabrovkos karinį aerodromą, esantį netoli Gomelio. Rusijos kariai jį pertvarko į savo karinę bazę, aerodromo teritorijoje buvo pastatytos raketos „Iskander-M“ ir S-400 „Triumph“.

► Ukrainos pajėgos toliau atakuoja Rusijos karines atsargas ir sandėlius Chersono regione, anot CNN, sako vietos valdžia. Ukrainiečiai sunaikino okupantų sandėlius su atsargomis, Ukrainos televizijai komentavo Chersono karinės administracijos vadovo patarėjas Serhijus Chlanas.

► Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad tolesnis sankcijų Rusijai taikymas gali lemti katastrofišką kainų augimą energijos rinkose, dėl kurio namų ūkiai visoje Europoje susidurs su daug didesnėmis energijos kainomis

► Rusija įspėjo Lietuvą ir Europos Sąjungą, kad gali imtis „griežtų priemonių“, jei nebus atnaujintas tam tikrų prekių tranzitas į Kaliningradą ir iš jo, rašo „Sky news“.

► Kanada penktadienį paskelbė daugiau sankcijų Rusijai dėl jos invazijos į Ukrainą, nukreiptų prieš Maskvos patriarchą Kirilą ir kitus asmenis bei subjektus, kurie, pasak Otavos, skleidžia dezinformaciją.

► Ukrainą pasiekė lietuvių dovanotas kovinis dronas „Bayraktar“, kuris simboliškai pakrikštytas „Vanago“ vardu. Tai tviteryje paskelbė Ukrainos prezidento biuro vadovo pavaduotojas Andrijus Sybiha.