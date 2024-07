Svarbiausi įvykiai:

09:51 | Netikėtas Rusijos ir Kinijos manevras ne juokais išgąsdino JAV: skubiai pakėlė savo naikintuvus, stebi, kas vyks toliau

JAV ir Kanada nerimauja dėl Rusijos ir Kinijos bendradarbiavimo keliamos grėsmės po to, kai šių šalių bombonešiai šią savaitę priartėjo maždaug per 300 km nuo Aliaskos. Tai patvirtino JAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas. JAV ir Kanada netruko pakelti savo naikintuvus.

Šis perėmimas buvo „pirmas kartas, kai matėme, kaip šios dvi šalys skraido kartu“, sakė L. Austinas.

Skrydis sukėlė nerimą Vašingtone ir Otavoje, kad Pekinas ir Maskva rado naują būdą bendradarbiauti taip arti Šiaurės Amerikos. L. Austinas sakė, kad bombonešiai buvo sekami didžiąją skrydžio dalį, ir „mums tai nebuvo staigmena“.

REKLAMA

REKLAMA

Nors Rusijos orlaiviai neretai aplenkia JAV oro erdvę aplink Aliaską, bendras skrydis rodo „vis labiau įsitvirtinančią Kiniją ir jos karinių santykių su Rusija plėtrą“. Skrydis įvyko likus kelioms valandoms iki JAV prezidento Joe Bideno kalbos Ovaliajame kabinete.

REKLAMA

„Šie santykiai mums kelia susirūpinimą daugiausia dėl to, kad Kinija remia neteisėtą ir nereikalingą Rusijos karą Ukrainoje. Matėme to įrodymų ir tikimės, kad ateityje tai liausis, tačiau pamatysime, kas nutiks ir kaip toliau vystysis šie santykiai“, – pabrėžė L. Austinas, rašo „Politico“.

09:10 | Rusų okupuotame Kryme – sprogimų virtinė: vietiniai praneša apie gaisrą aerodrome

Penktadienio naktį Rusijos laikinai okupuoto Krymo gyvenvietėse griaudėjo sprogimai. Jie buvo girdimi Novofedorivkoje, Okunivkos rajone ir Simferopolyje, rašo „Telegram“ kanalas „Krymskij Veter“.

REKLAMA

REKLAMA

Vietos gyventojai pranešė apie gaisrą Novofedorivkos „Sakų“ aerodrome, ten taip pat girdėjosi sprogimai.

Kryme ukrainiečiai susigrąžino „Boiko bokštus“ (8 nuotr.) Kryme ukrainiečiai susigrąžino „Boiko bokštus“ Kryme ukrainiečiai susigrąžino „Boiko bokštus“ Kryme ukrainiečiai susigrąžino „Boiko bokštus“ +4 Kryme ukrainiečiai susigrąžino „Boiko bokštus“ Kryme ukrainiečiai susigrąžino „Boiko bokštus“ Kryme ukrainiečiai susigrąžino „Boiko bokštus“ Kryme ukrainiečiai susigrąžino „Boiko bokštus“ Kryme ukrainiečiai susigrąžino „Boiko bokštus“

(8 nuotr.) FOTOGALERIJA. Kryme ukrainiečiai susigrąžino „Boiko bokštus“

Sevastopolyje vietos valdžia pranešė apie bepiločio orlaivio ataką.

08:35 | Ukraina naktį numušė 20 dronų „Shahed“

Anksti penktadienį, liepos 26 d., Ukrainos oro gynybos pajėgos perėmė 20 Rusijos dronų-kamikadzių. Apie tai pranešė Ukrainos karinės oro pajėgos, kuriomis remiasi „Ukrinform“.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kaip teigiama, rusai iš viso paleido 22 „Shahed“ tipo dronus-kamikadzes ir balistinę raketą „Iskander-M“.

Raketa buvo paleista iš Rusijos Rostovo srities ir nukreipta į Ukrainos Donecko sritį, o dronai-kamikadzės buvo paleisti iš Čaudos kyšulio (okupuotas Krymas) ir Kursko (Rusija).

20 iš 22 bepiločių orlaivių buvo numušti virš Chersono, Sumų, Žytomyro ir Černihivo sričių.

08:07 | Trumpas atskleidė pokalbio su Zelenskiu detales: pasakė, kad Ukraina nenugalės Rusijos

Respublikonų partijos kandidatas į JAV prezidentus Donaldas Trumpas atskleidė paskutinio pokalbio telefonu su prezidentu Volodymyru Zelenskiu detales. Interviu „FOXnews“ D. Trumpas Ukrainos lyderiui pasakė, jog „turime užbaigti šį karą“, bet Ukraina nebus pajėgi nugalėti Rusiją.

REKLAMA

07:32 | Naktį pastebėjus Rusijos dronus, Kyjivo srityje buvo paskelbtas oro pavojus

Kyjivo srityje buvo suaktyvinti oro gynybos pajėgumai, kad būtų galima perimti atskriejančius dronus-kamikadzes. Apie tai pranešė srities karinė administracija.

„Oro pavojus Kyjivo srityje!“ – tinkle „Telegram“ parašė spaudos tarnyba. – Atskrieja iš Černihivo srities į Kyjivo sritį (Vyšgorodo rajoną). Be to, dar daugiau spiečių atskrieja per Sumų sritį!“

REKLAMA

07:00 | Rusams apšaudant gyvenvietę Chersono srityje, nukentėjo sutuoktinių pora

Chersono srities Kindijkos gyvenvietėje per apšaudymą buvo sužeisti 58 metų vyras ir 54 metų moteris.

Tai ketvirtadienį „Telegram“ kanale pranešė Chersono srities karinė administracija, kuria remiasi „Ukrinform“.

„Dėl sprogimo sukeltų traumų ir skeveldrinių žaizdų į medikus kreipėsi sutuoktinių pora: 58 metų vyras ir jo 54 metų žmona“, – rašoma pranešime.

Pasak pareigūnų, žmonės nukentėjo nuo sprogmens, kurį numetė rusų dronas. Vyras paguldytas į ligoninę. Moteriai pagalba buvo suteikta vietoje.