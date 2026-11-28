Tuo tarpu „The Kyiv Independent“ skelbia, jog Ukrainos kariuomenė naktį į šeštadienį surengė dronų ataką prieš Rusijos Rostovo sritį ir, kaip pranešama, smogė teritorijai šalia Novošahtinsko naftos perdirbimo gamyklos.
Ukrainoje mūšio lauke per pastarąją parą sunaikinta dar 2 825 rusų karių
Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2026 m. lapkričio 28 d. rusų okupantų pajėgos Ukrainoje vykstančiame kare jau prarado maždaug 1 650 986 karių, iš kurių 2 825 buvo sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės vien per pastarąją parą.
Apie tai socialinių tinklų platformoje „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, nuo plataus masto invazijos pradžios Ukrainos gynybos pajėgos jau sunaikino 12 517 priešo tankų (+3), 26 038 šarvuotąsias kovos mašinas (+35), 52 900 artilerijos sistemų (+42), 2 312 raketų paleidimo sistemų (+6), 1 782 oro gynybos sistemas (+10), 456 karo lėktuvus, 356 sraigtasparnius, 3 253 antžemines robotų sistemas (+10), 623 676 nepilotuojamuosius orlaivius (+1 359), 5 278 sparnuotąsias raketas, 36 laivus / katerius, 2 povandeninius laivus, 181 327 transporto priemones ir kuro cisternas (+575), 4 958 specialios paskirties įrangos vienetus.
Duomenys apie priešo nuostolius yra nuolat tikslinami.
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Nerami naktis Rusijoje: šimtai dronų Maskvos link ir smūgis naftos objektui
Rusija naktį numušė šimtus Maskvos regioną atakavusių dronų, šeštadienį pranešė sostinės meras.
Pastaraisiais mėnesiais tiek Ukraina, tiek Rusija suintensyvino dronų ir kitokias atakas. Karui tęsiantis jau penktuosius metus, JAV siekia derybų dėl konflikto užbaigimo.
Nuo vėlyvo penktadienio iki ankstyvo šeštadienio Maskvos srities link skriejo daugiau nei 460 dronų, valstybės remiamoje platformoje „Max“ parašė meras Sergejus Sobianinas.
Rusijos oro gynybos pajėgos daugumą jų numušė „tolimosiose prieigose“, o 123 dronai buvo sunaikinti jiems artėjant prie sostinės, sakė S. Sobianinas.
Smogta naftos perdirbimo gamyklai
Tuo tarpu „The Kyiv Independent“ skelbia, jog Ukrainos kariuomenė naktį į šeštadienį surengė dronų ataką prieš Rusijos Rostovo sritį ir, kaip pranešama, smogė teritorijai šalia Novošahtinsko naftos perdirbimo gamyklos.
Vietos gyventojai pranešė apie dideles dronų grupes, artėjančias prie Novošahtinsko miesto, o tada – apie liepsnas prie naftos objekto.
Rostovo srities gubernatorius Jurijus Sliusaras teigė, kad virš miesto buvo numušta daugiau nei 50 dronų.
Stebėsenos kanalo ASTRA atlikta analizė parodė, kad gaisras naftos objekte veikiausiai kilo kuro talpyklose.