11:09 | Rusijos saugumo tarybos vadovas Šoigu Šiaurės Korėjoje susitiko su Kim Jong Unu

Rusijos saugumo tarybos vadovas Sergejus Šoigu penktadienį susitiko su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong Unu, pranešė Maskva. Prieš kelias savaites Kremlius pasirašė gynybos paktą su Pchenjanu.

„Susitikimai Pchenjane vyko išskirtinio pasitikėjimo ir draugiškumo atmosferoje, atitinkamai susitarimams, kuriuos abiejų šalių vadovai pasiekė per prezidento Vladimiro Putino valstybinį vizitą birželį“, – sakoma pranešime, paskelbtame Rusijos saugumo tarybos tinklalapyje.

10:11 | Kare iškilo nauja „pigi grėsmė“: įvardijo, svarbiausią dalyką, kurį jau dabar turi padaryti Vakarai

Dronai Rusijos kare prieš Ukrainą pakeitė žaidimo taisykles, o šalys buvo priverstos iš naujo svarstyti, kaip prisitaikyti prie naujų karo realijų, sako „The Wall Street Journal“, rašo UNIAN.

Anot leidinio, anksčiau karo lauke karaliavo tankai. Tačiau dabar atsirado dronai, galintys tankus akimirksniu paversti juos metalo krūva.

Reaguodamos į aktualijas, kariuomenės tankus pildo apsaugos nuo dronų technologijomis, galvoja, kaip tankus padaryti manevringesnius.

Mūšio taktika jau keičiasi, o į mokymus įtraukiama Ukrainos patirtis.

„Artimiausiu metu mums būtinai reikia skubiai atlikti tam tikrus pakeitimus, kad mūsų šarvuotosios formuotės išliktų gyvybingos“, – sako JAV kariuomenės generolas Jamesas Rainey.

Šarvuočių ateities permąstymas – tai ženklas, kaip dronai keičia karybą. Anot leidinio, pritaikyti tankus dronų erai yra gyvybiškai svarbu, jei Vakarų kariuomenės nori išlaikyti pranašumą kare.

Ukraina, įsiverždama į Kurską, naudojo britų tankus. Tai įrodymas, kad mašina, kurią britų kariuomenė pirmą kartą išvydo 1916 m., vis dar atlieka svarbų vaidmenį greituose manevruose, nors šiuo atveju Kyjivo pajėgas pasitiko lengvai ginkluoti šauktinių kariai, kuriuos dengė mažai dronų.

Didžiąją karo dalį Ukrainos pajėgos, aprūpintos geriausiais vakarietiškais tankais, juos išvesdavo iš rikiuotės per kelias valandas. 47-oji ukrainiečių brigada tikėjosi, kad „Abrams“ pralauš rusų gynybą. Tačiau jų viltys neišsipildė. Iš 31 „Abrams“ tanko, kurį JAV atsiuntė Ukrainai, šeši buvo sunaikinti. Likusieji dabar naudojami labai retai.

Tarp kitų į Ukrainą atsiųstų Vakarų tankų 12 iš 18 naujesnių Vokietijoje pagamintų „Leopard“ modelių buvo sunaikinti arba apgadinti, pranešė „Oryx“. Rusija taip pat patyrė didelių tankų nuostolių, teigė analitikai.

„Vos tik išvažiuoji į kelią, tave pastebi dronas, o tada tave bombarduoja artilerija, minos, prieštankinės raketos, dronai, valdomos bombos“, – sakė vieno iš „Abrams“ vairuotojas.

Karo pradžioje vadai dažnai slėpdavo savo tankus ir kitas šarvuotas transporto priemones kasdami tranšėjas ir jas maskuodami. Tuomet jie išlįsdavo, kad galėtų apšaudyti priešą, kai būdavo bandoma pulti. Tačiau šiandien pasislėpti nuo dronų beveik neįmanoma.

„Kadaise tankų vado įgūdžius lėmė jo gebėjimas vadovauti tankų mūšiui ir apsaugoti pėstininkus, o dabar – gebėjimas vesti paslėptą ugnį ir greitai atsitraukti“, – sako tankistų kuopos vadas Antonas Gavrišas.

Tankai iš esmės tapo pažeidžiami.

Ukrainos kariai modifikuoja savo tankus, kad apsaugotų juos nuo dronų. Įgulos dažnai aplink tanko bokštelį stato metalinius narvus, kai kurie jų iškilę kaip miniatiūrinės tvirtovės.

Tankai yra labiau pažeidžiami dronų nei kitos šarvuotos transporto priemonės dėl savo dydžio ir didelių bokštelių, kurių viršuje yra ploni šarvai. Tankų patrankos taip pat nepritaikytos numušinėti dronus, o transporto priemonėse paprastai būna tik 30-40 šovinių.

Dronai yra pigi grėsmė.

9:48 | Sikorskis atvyko į Ukrainą su vizitu

Lenkijos užsienio reikalų ministras Radosławas Sikorskis atvyko į Ukrainą su vizitu.

Lenkijos diplomatijos vadovas kartu su Lvivo meru apsilankė neseniai smogto rusų raketų smūgio vietoje ir pareiškė, kad lenkai padės atkurti sunaikintą infrastruktūrą, rašo „Ukrinform“, remdamasi Lenkijos užsienio reikalų ministerijos pranešimu socialiniame tinkle X.

„Po susitikimo su JAV valstybės sekretoriumi Anthony`iu Blinkenu ministras Radosławas Sikorskis išvyko su vizitu į Ukrainą. Ministras Sikorskis kartu su Lvivo meru Andrijumi Sadovijumi padėjo gėlių prie atminimo lentos, skirtos rugsėjo 4 d. Rusijos raketų atakos aukoms“, – sakoma Lenkijos užsienio reikalų ministerijos pranešime.

Prie pranešimo pridėtame vaizdo įraše Lenkijos diplomatijos vadovas pabrėžė, kad Rusijos smūgis Lvivo civilinei infrastruktūrai yra „dar vienas karo nusikaltimas“, o Ukrainoje yra kur kas daugiau tokių taikinių, ko tarptautinė visuomenė netgi nežino.

„Noriu pranešti, jog mes patvirtiname savo įsipareigojimą, Ministrų Tarybos vadovo Donaldo Tusko pasiūlymą, kad mes atstatysime Lvivo merijos nurodytą pastatą ir mokyklą Lenkijos lėšomis, solidarizuodamiesi su didvyriškai kovojančia Ukraina“, - pareiškė R. Sikorskis.

Jis taip pat paragino NATO ir visą demokratinį pasaulį spartinti ginklų, ypač oro gynybos sistemų, „kurių čia skubiai reikia“, tiekimą.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, per bendrą spaudos konferenciją Varšuvoje Lenkijos užsienio reikalų ministras R. Sikorskis ir JAV valstybės sekretorius A. Blinkenas pareiškė, jog Vakarai turi toliau teikti pagalbą Ukrainai, kovojančiai su agresore Rusija, taip pat daryti spaudimą Kremliui, kad šis nutrauktų karą.

9:37 | Rusija dėl įtariamo šnipinėjimo naikina šešių JK diplomatų akreditaciją

Rusijos saugumo tarnyba FSB penktadienį paskelbė, kad dėl įtariamo šnipinėjimo ir „grėsmės Rusijos saugumui kėlimo“ buvo panaikinta šešių Jungtinės Karalystės (JK) diplomatų akreditacija.

„Atsakydama į daugybę nedraugiškų Londono poelgių, Rusijos užsienio reikalų ministerija (...) panaikino šešių JK ambasados Maskvoje politikos skyriaus darbuotojų akreditaciją“, – pranešime nurodė tarnyba, apkaltindama juos vykdžius ardomąją veiklą ir rinkus žvalgybinius duomenis.

9:16 | Praėjusią parą Rusijos kariuomenė pražudė keturis ir sužeidė 10 Donecko srities gyventojų

Praėjusią parą, rugsėjo 12-ąją, Rusijos kariškiai pražudė keturis Donecko srities gyventojus, o dar 10 sužeidė.

Tai „Facebook“ paskyroje pranešė Donecko srities valstybinės administracijos vadovas Vadymas Filaškinas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Rugsėjo 12 d. rusai nužudė 4 Donecko srities gyventojus: 3 Viroliubivkoje ir 1 Krasnojarske. Dar 10 žmonių regione buvo sužeisti“, – rašoma pranešime.

Kaip pažymėjo V. Filaškinas, nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios okupantai Donecko srityje pražudė 2 754 žmones, o dar mažiausiai 6 031 sužeidė. Šie skaičiai pateikiami neįtraukiant Mariupolyje ir Volnovachoje okupantų pražudytų žmonių.

Anksčiau „Ukrinform“ pranešė, kad rugsėjo 12 d. Rusijos kariuomenė apšaudė Donecko srities Viroliubivkos gyvenvietę, žuvo trys Raudonojo kryžiaus darbuotojai.

8:39 | Podoliakas: Irano balistinių raketų perdavimas Rusijai paspartins draudimų smogti jai panaikinimą

Iranas perdavė Rusijai balistinių raketų. Tai gali paspartinti partnerių sprendimą leisti Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms smogti Rusijos teritorijos gilumai.

Tai portalui „rbc.ua“ pareiškė Ukrainos prezidento biuro vadovo patarėjas Mychailas Podoliakas.

Anot jo, Iranas gali neigti faktą, kad Rusija gavo balistinių raketų. Panašiai buvo ir su „Shahed“ tipo dronų perdavimu bei jų gamyklos statyba.

„Be abejo, bet kuri šalis supranta, kad, perduodama vieną ar kitą ginklų kiekį šaliai-agresorei, ji tikrai pažeidžia tarptautinę teisę ir patirs vis griežtesnes sankcijas. Iranas tai suvokia. Todėl, žinoma, jie neigs šią informaciją“, - sakė M. Podoliakas.

Jis pažymėjo, jog yra duomenų, kad Rusija gauna trumpojo nuotolio balistinių raketų – 120 km – per Kaspijos jūrą. Ir tai, žinoma, turės skaudžių padarinių Iranui. Pirmiausia omenyje turimos JAV ir Europos Sąjungos sankcijos Teheranui.

„Antra, tai skatina greičiau priimti sprendimus perduoti Ukrainai papildomų oro gynybos sistemų ir panaikinti visus šiuos neformalius draudimus dėl smūgių Rusijai, nes mes vėlgi kalbame apie trumpojo nuotolio balistines raketas. Paleidimo įrenginiai bus išdėstyti palei fronto liniją, kad jas būtų galima efektyviai naudoti. Todėl smūgiai Rusijos teritorijos gilumai – tai labai netolimos ateities klausimas“, - teigė M. Podoliakas.

Neseniai buvo sužinota, kad Rusija gavo iš Irano trumpojo nuotolio balistinių raketų. Tačiau Teheranas šią informaciją neigia.

Europos Sąjunga pareiškė, jog turi duomenų, patvirtinančių, kad Iranas tiekia balistines raketas Rusijai. JAV taip pat patvirtino, kad Rusija gavo balistinių raketų iš Irano.

7:59 | Ukraina praneša, kad sunaikinta dar 1 220 okupantų rusų

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 1 220 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų rugsėjo 13 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 631 420 kareivių.

Tai penktadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 8 671 tanko (+18), 17 003 šarvuotųjų kovos mašinų (+48), 18 061 artilerijos sistemos (+52), 1 185 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+1), 945 oro gynybos priemonių (+0), 369 lėktuvų (+0), 328 sraigtasparnių (+0), 15 113 dronų (+80), 2 591 sparnuotosios raketos (+0), 28 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 24 560 automobilių (+79), 3 071 specialiosios technikos vieneto (+10).

Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

7:12 | Rusijos kontrataka Kursko srityje: įvertino, su kokiais sunkumais susidurs rusai

JAV karo studijų instituto (ISW) ekspertai atkreipia dėmesį į nedidelį Rusijos pajėgų pasistūmėjimą į priekį Kursko srityje, rašo „Ukrainska Pravda“.

„Rugsėjo 12 d. Rusijos pajėgos tęsė kontratakas per Ukrainos iškyšulį Kursko srityje, tačiau pasiekė tik nedidelių laimėjimų, greičiausiai dėl to, kad Ukrainos puolamosios operacijos ir gynybiniai kontrpuolimai šiame rajone tęsėsi“, – rašoma analizėje.

Rugsėjo 12 d. paskelbta medžiaga rodo, kad Rusijos pajėgos pasiekė nedidelių laimėjimų į vakarus nuo Višnevkos (į pietvakarius nuo Korenevojės) ir į šiaurę nuo Krasnooktiabrskio (į pietvakarius nuo Korenevojės).

Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad nuo kontratakų pradžios naktį iš rugsėjo 10 d. į 11 d. Rusijos pajėgos atkovojo 10 gyvenviečių į pietus ir pietvakarius nuo Korenevojės. Analitikai pažymi, kad visos šios vietovės patenka į dabartines paskelbtas Rusijos kariuomenės žygio ribas, o ISW dar nematė vizualaus patvirtinimo, kad Rusijos pajėgos būtų atkovojusios kurią nors iš šių vietovių, išskyrus Snagosto ir Krasnooktiabrskojės dalis.

Rugsėjo 12 d. paskelbta geolokacinė medžiaga rodo, kad Ukrainos pėstininkai peržengė sieną ties Tetkinu (apie 40 km į pietvakarius nuo dabartinės Ukrainos fronto linijos Kursko srityje).

Rugsėjo 12 d. paskelbta papildoma geolokacinė medžiaga rodo, kad Ukrainos šarvuočiai ir pėstininkai laisvai apeina Rusijos „Drakono dantų“ prieštankines užtvaras Rusijos ir Ukrainos pasienyje į pietvakarius nuo Gluškovo, o tai rodo, kad Ukrainos pajėgos pasistūmėjo į priekį šioje teritorijoje ir kad Rusijos pajėgos nepasirengusios naudoti šių užtvarų Ukrainos tarpvalstybinėms atakoms atremti. Rusijos šaltiniai teigia, kad Ukrainos pajėgos toliau žengia į priekį Novy Puto, Medvežės (į pietryčius nuo Gluškovo), Snagošto, Olgovkos (į rytus nuo Korenevo) ir Fanašejevkos (į pietryčius nuo Sujos) rajonuose.