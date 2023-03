Karas nusitaikė į vaikus: iš prieglaudų Ukrainoje našlaičiai masiškai vežami į Rusiją

Pirmadienį paskelbtoje ataskaitoje teisių gynimo institucija taip pat teigė, kad karas parodė, jog Ukrainoje, kurioje prieš invaziją buvo daugiau kaip 105 000 vaikų globos įstaigose – daugiausiai Europoje po Rusijos, – skubiai reikia reformų.

„Šis žiaurus karas akivaizdžiai parodė, kad reikia nutraukti pavojus, su kuriais susiduria vaikai, patekę į globos įstaigas“, – sakė Niujorke įsikūrusios organizacijos direktoriaus pavaduotojas vaikų teisių klausimais Billas Van Esveldas.

„Rusijos pajėgų neteisėtai paimtų vaikų grąžinimas turėtų būti tarptautinis prioritetas“, – pridūrė jis.

Ataskaitoje teigiama, kad mažiausiai keli tūkstančiai vaikų buvo perkelti į Rusiją arba okupuotas teritorijas.

REKLAMA

Joje priduriama, kad 100 įstaigų, kuriose iki 2022 metų buvo apgyvendinta daugiau kaip 32 000 vaikų, dabar yra Rusijos okupuotose teritorijose.

Beveik du dešimtmečius Ukraina bandė reformuoti sistemą, tačiau vaikų globos įstaigų skaičius tik augo – nuo 663-ų 2015 metais iki 727-ų 2022-aisiais, sakoma ataskaitoje.

REKLAMA

Dar daugiau vaikų dėl karo liks našlaičiais arba bus atskirti nuo tėvų.

„Vaikai, įskaitant vaikus, kurių tėvai buvo nužudyti ir sužeisti, taip pat tuos, kurių tėvai dėl karo patyrė psichikos sveikatos krizę, naujai patenka į globos įstaigas“, – teigė organizacija.

55 puslapių ataskaitoje taip pat atkreiptas dėmesys į kitas problemas, įskaitant perkeltųjų vaikų psichines traumas, nesirūpinimą ir netinkamą priežiūrą dėl globėjų trūkumo.

REKLAMA

„Daugeliui vaikų, įskaitant neįgalius vaikus, teko ištisas savaites slėptis nuo bombardavimo rūsiuose be elektros ir vandentiekio, – sakoma ataskaitoje. – Grupė vaikų iš vienos Mariupolio įstaigos nekalbėjo keturias dienas po to, kai 2022 metų kovo mėnesį buvo evakuoti į Lvivą.“

Dvejų metų berniukas iš neįgalių vaikų globos įstaigos centriniame Kropyvnyckio mieste „aštuonias savaites praleido rūsyje“, o kai buvo evakuotas, „nuo jo sklido žemės kvapas“, HRW pasakojo viena globėja iš Lvivo.

Be to, teisių organizacija teigė, kad tūkstančiai vaikų iš globos įstaigų buvo išvežti į užsienį, o kai kurie iš jų vis dar laikomi dingusiais be žinios.