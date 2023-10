Izraelio kariuomenės atstovas spaudai Danielis Hagari sako, kad Izraelio sausumos pajėgos plečia operacijas Gazos Ruože, ir įspėjo, kad šiąnakt bus intensyviau bombarduojamas anklavas.

„Esame pasirengę visais frontais išsaugoti Izraelio saugumą“, – penktadienį sakė D. Hagari.

„Mes ir toliau atakuosime Gazą ir jos apylinkes“, – priduria jis, nurodydamas civiliams kad jie ras „geresnes sąlygas“ regiono pietuose.

D. Hagari pažymėjo, kad IDF kariai yra „didelės parengties“ palei šiaurinę sieną.

Tuo metu „Hamas“ politinio biuro vadovas Ezzatas al Rishaqas sureaguodamas į Izraelio planus plėsti antžeminę operaciją pareiškė, kad organizacija jai yra pasirengusi.

Kiti svarbiausi penktadienio įvykiai:

23:45 | „Hamas“ karins sparnas teigia Gazos Ruože kovojantis su Izraelio pajėgomis

„Hamas“ karinis sparnas pareiškė, kad kovoja su Izraelio pajėgomis dviejuose Gazos Ruože esančiuose rajonuose, Izraeliui paskelbus, kad pratęs sausumos operacijas Palestiniečių teritorijose.

„Susiduriame su Izraelio sausumos pajėgų įsiveržimu į Beit Chanūną (Gazos Ruožo šiaurėje) ir Rytų Bureidžą (centre), o vietoje vyksta smurtiniai susirėmimai“, – sakoma Ezzedine'o al Qassamo brigadų pareiškime.

23:22 | Netanyahu patarėjas: „Hamas“ netrukus pajus Izraelio įniršį

Izraelio premjero Benjamino Netanyahu patarėjas Markas Regevas pareiškė, kad „Hamas“ šįvakar pajus Izraelio „įniršį“.

Kalbėdamas MSNBC, jis teigė, kad teroristinė grupuotė sumokės už savo nusikaltimus žmonijai – Izraelis pradės keršyti šį vakarą.

22:50 | JT raginama nedelsiant nutraukti ugnį Palestinos ir Izraelio konflikto zonoje.

JT Generalinė Asamblėja priėmė rezoliuciją, kurioje raginama nedelsiant nutraukti ugnį Palestinos ir Izraelio konflikto zonoje.

Arabų valstybių parengta rezoliucija buvo priimta 120 balsų „už“, 45 susilaikė, o 14, įskaitant Izraelį ir JAV, balsavo „prieš“, pranešė „Reuters“.

22.49 | „Hamas“ sureagavo į plečiamą Izraelio antžeminę operaciją

„Hamas“ politinio biuro vadovas Ezzatas al-Rishaqas sureaguodamas į Izraelio planus plėsti antžeminę operaciją pareiškė, kad organizacija jai yra pasirengusi.

„Jei [premjeras Benjaminas] Netanyahu nuspręs šiąnakt įžengti į Gazą, pasipriešinimas mes būsime pasirengę“, – žiniasklaida cituoja E. al-Rishaqo pranešimą „Telegram“.

„Gazos žemė praris jo karių palaikus“, – nurodė jis.

22:36 | Jordanijos ministras: antžeminio puolimo rezultatas bus epinio masto katastrofa

„Izraelis ką tik pradėjo antžeminį karą Gazoje. Rezultatas bus epinio masto humanitarinė katastrofa ateinantiems metams.

Balsuoti prieš arabų #UNGA rezoliuciją reiškia pritarti šiam beprasmiškam karui, šiam beprasmiškam žudymui“, – penktadienio vakarą rašė Jordanijos užsienio reikalų ministras Aymanas Safadi.

Israel just launched a ground war on Gaza. Outcome will be a humanitarian catastrophe of epic proportions for years to come. Voting against Arab #UNGA resolution means approving this senseless war, this senseless killing.

Millions will be watching every vote. History will judge. — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) October 27, 2023

22:20 | Baltieji rūmai: JAV pritaria humanitarinėms pauzėms Izraelio ir „Hamas“ kare

Jungtinės Valstijos pritaria humanitarinėms pauzėms Izraelio ir „Hamas“ kare, kad į blokuojamą Gazos Ruožą būtų įleista pagalba, penktadienį pareiškė Baltieji rūmai, Izraeliui pranešus, kad pratęs sausumos operacijas.

„Pritartume humanitarinėms pauzėms, kad būtų galima įvežti daiktus ir išvežti žmones, taip pat įvežti degalų bei atkurti elektros energijos tiekimą“, – sakė Nacionalinio saugumo tarybos atstovas Johnas Kirby.

22:06 | „Hamas“ ragina pasaulį nedelsiant imtis veiksmų dėl Izraelio bombardavimo

„Hamas“ penktadienį po to, kai buvo smogta Palestiniečių teritorijose, paragino pasaulį nedelsiant imtis veiksmų, kad būtų sustabdytas Izraelio vykdomas Gazos Ruožo bombardavimas.

„Raginame arabų ir musulmonų šalis bei tarptautinę bendruomenę prisiimti atsakomybę ir nedelsiant imtis veiksmų, kad būtų sustabdyti nusikaltimai ir mūsų žmonių žudymas“, – sakoma „Hamas“ pareiškime.

21:49 | Atakuotas miestas Izraelio pietuose

Penktadienio vakarą teroristinė grupuotė „Hamas“ masiškai apšaudė miestą Izraelio pietuose.

Pranešama, kad islamistinė grupuotė atakavo Sderoto miestą.

Duomenų apie žuvusius kol kas nėra.

21:00 | Izraelis smogė šiaurinei Gazos Ruožo daliai

Intensyvūs Izraelio smūgiai penktadienio vakarą sudrebino šiaurinę Gazos Ruožo dalį, rodo naujienų agentūros AFP filmuota medžiaga.

Izraelio kariuomenė agentūrai AFP pranešė, kad nuolat smogia Gazos Ruožą valdančiai palestiniečių kovotojų grupuotei „Hamas“.

„Hamas“ vyriausybė netrukus pranešė, kad Izraelis penktadienį Gazos Ruože nutraukė beveik visas susisiekimo linijas ir interneto ryšį.

Vyriausybės žiniasklaidos biuras apkaltino Izraelį, smogusį šiaurinei Gazos Ruožo daliai, kad šis ėmėsi priemonių „vykdyti žudynes kruvinais atsakomaisiais smūgiais iš oro, sausumos ir jūros“.

Vėliau „Hamas“ kovotojai pareiškė, kad, reaguodami į naujausius smūgius Palestiniečių teritorijose, paleido raketų salves į Izraelį.

„Raketų salvės į (Izraelio) okupuotas teritorijas – tai atsakas į civilių žudynes“, – savo „Telegram“ kanale pranešė „Hamas“ karinis sparnas, Ezzedine'o al Qassamo brigados.

20:32 | Gazos Ruože nutrūko interneto ryšys

Interneto ryšys Gazos Ruože sutriko, pranešė interneto stebėjimo tarnyba „Netblocks“.

Socialiniame tinkle „X“ paskelbtame pranešime teigiama, kad tiesioginiai tinklo duomenys rodo, jog anklave nutrūko ryšys.

Apie tai pranešama po to, intensyvūs Izraelio smūgiai penktadienio vakarą sudrebino šiaurinę Gazos Ruožo dalį.