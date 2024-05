Karandjejevas: rusų nelaisvėje tebėra daugiau nei 30 ukrainiečių žiniasklaidos atstovų

Kelionės metu R. Karandjejevas susitiko su vietinės žiniasklaidos atstovais. Jų susitikime buvo kalbama ir apie paramą regioninės žiniasklaidos kanalams bei į nelaisvę paimtų žiniasklaidos darbuotojų sugrąžinimą namo.

„Ukrainos atgimimas prasideda nuo regionų. Todėl turėtume šį procesą pradėti jau dabar, į jį įtraukdami tuos, kurie transliuos šį atgimimą, aiškins virsmą ir formuos kritiškai mąstančią visuomenę“, – kalbėjo jis.

REKLAMA

REKLAMA

R. Karandjejevo teigimu, kultūros ir informacijos politikos ministerija jau dabar rengia kitų metų biudžetą, kuriame bus akcentuojama finansinė parama regiono žiniasklaidai ir ypač spaudai.

REKLAMA

R. Karandjejevas taip pat pakomentavo veiklą socialinių tinklų platformose „Telegram“ ir „TikTok“ veiklą. Anot jo, platformoje „Telegram“ šiuo metu veikia maždaug 350 nedraugiškų kanalų, dešimtys jų jau yra užblokuota.

Be to, susitikime buvo kalbėta ir apie įkalintus žurnalistus. R. Karandjejevas sakė, jog kultūros ir informacijos politikos ministerijos žiniomis šiuo metų rusų nelaisvėje yra 32 žiniasklaidos atstovai. Jis pridūrė, kad šiuo metu deramasi dėl to, kad jie galėtų kaip galima greičiau sugrįžti į Ukrainą.