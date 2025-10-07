„Kalbėsiu atvirai: visi ruošiasi karui“ – Serbijos prezidento perspėjimas

„Kai karinėms išlaidoms skiriama 5 proc. BVP, o vidurkis yra 2,1 proc., tai yra milžiniška pinigų suma. Tai reiškia, kad visi ruošiasi konfliktams ir karui. Aš kalbėsiu atvirai: visi ruošiasi karui“, – sakė jis interviu televizijos kanalui RTV 1.
Pasak A. Vučičiaus, kurį cituoja „Podjom“, Serbija norėtų išvengti įtraukimo į konfliktus, bet „niekas daugiau nebenori nieko girdėti ir klausytis“.
Serbijos bandymas išsėdėti ant dviejų kėdžių
Serbijos prezidentas A. Vučičius tikina bandantis „išlaikyti neutralitetą“ tarp Vakarų ir Rusijos. Vakaruose jis kaltinamas pernelyg artimai bendraujantis su V. Putinu, o Rusijoje Serbija buvo apkaltinta tiekianti ginkluotę Ukrainai.
Apie tai, kokiu įtemptu lynu vaikšto A. Vučičius, valdžioje esantis nuo 2012 m., rodo faktas, kad jis, prieš išvykdamas į Maskvoje vykusį gegužės 9-osios minėjimą, priėmė Rusijos ambasadorių, o netrukus po to – beje, praėjus vos kelioms dienoms po vizito JAV – ir Jungtinės Karalystės ambasadorių.
Balkanų šalis jau seniai palaiko glaudžius ryšius su Rusija ir jos abi jaučia bendrą priešiškumą NATO nuo 1999 m. Kosovo bombardavimo laikų.
V. Putinas 2019 m. Įteikė A. Vučičiui aukščiausią apdovanojimą už ryšių tarp šalių skatinimą.
