Kaip ukrainiečiams pavyko? Rusija du mėnesius nesugebėjo užimti šio nedidelio Ukrainos miestelio

Atkakli Ukrainos pajėgų gynyba Sjevjerodonecke, nepaisant didelių nuostolių, privertė rusus sutelkti savo ugnies galią į gana nedidelę teritoriją ir ilgai neleidžo jiems užimti 10 proc. Luhansko srities, rašo CNN.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas paskelbė Ukrainos rytinių Luhansko ir Donecko regionų užgrobimą kaip vieną svarbiausių vasario mėnesį prasidėjusios Maskvos „specialiosios karinės operacijos“ (taip Rusija vadina karą Ukrainoje – red. past.) tikslų. Ir ilgą laiką šios operacijos progresas buvo įstrigęs, o didelė Donecko dalis rusams liko nepasiekiama, iki šeštadienį galiausiai pavyko perimti Sjevjerodonecko kontrolę.

REKLAMA

Rusijos pajėgos iš lėto veržėsi į priekį. Praėjusį sekmadienį Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad buvo užimtas į pietryčius nuo Sjevjerodonecko esantis Metelkino miestas. Tačiau rusų tikslas apsupti Ukrainos karius, ginančius miestus dvynius – Lysyčanską ir Sjevjerodonecką, – tuomet vis dar buvo nepasiekiamas.

Savo kampanijoje, kuriai trūksta mobilumo ir vaizduotės, rusai ėmėsi vienos pagrindinės taktikos – smarkiai apšaudyti bet kokias ir visas ukrainiečių pozicijas, neatsižvelgiant į civilių aukas. Jų siekis – sugriauti viską, kas gali būti apginta. Sausumos pajėgos miestams užimti ir kontrolei išlaikyti yra naudojamos rečiau ir ne taip efektyviai.

Praėjusį savaitgalį paviešintame vaizdo įraše apie šioje srityje esančias Ukrainos specialiąsias pajėgas, vienas Ukrainos karys sako: „Jie naudoja viską, ką turi, visą ginkluotę, kurią turi. Jiems nerūpi, ar ten mūsų pozicijos, ar civilių zonos, jie viską nušluoja nuo žemės paviršiaus, tada panaudoja artileriją ir taip iš lėto juda į priekį.“

REKLAMA

REKLAMA

Mieste vykstant intensyviems mūšiams, apie 500 civilių, įskaitant ir dešimtis vaikų, prisiglaudė Sjevjerodonecko „Azot“ chemijos gamykloje. Priešingai nei „Azovstal“ gamykla Mariupolyje, ji neturi daug saugių slėptuvių po žeme. Ukrainos pareigūnai sako, kad ten esantys žmonės, prieš tai atsisakę išvykti, neturi maisto atsargų ir dėl intensyvių kovų negali būti evakuoti. Tačiau kaip ir „Azovstal“ atveju, „Azot“ gamykla ir šalia jos esanti teritorija tapo Ukrainos pasipriešinimo židiniu, o tai erzina Rusijos kariuomenės vadus.

Kaip teigė Vašingtone įsikūrusios ekspertų grupės „Institute for the Study of War“ (ISW) nariai: „Tęsiantis mūšiams dėl Sjevjerodonecko, Rusijos kariai greičiausiai susidurs su vis didėjančiais nuostoliais ir karių bei įrangos prastėjimu. Tai apsunkins bandymus atnaujinti puolimą ir kitose kritinėse vietovėse.“

Kaip kovos Mariupolyje pareikalavo daugiau nei dešimties taktinių grupių, taip ir pasipriešinimo įveikimas Sjevjerodonecke reikalauja daug jėgų.

REKLAMA

REKLAMA

Iš lėto naikinti pasipriešinimą

Ukrainiečiai tikina šiame regione padarę daug nuostolių Rusijos pajėgoms. Iš dalies dėl naujos technikos, kurią gavo iš savo sąjungininkių Vakaruose, pavyzdžiui, Prancūzijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų teikiamų prieštankinių ginklų bei ilgesnio nuotolio haubicų. Praeitą šeštadienį Ukrainos ginkluotosios pajėgos pranešė, kad Rusijos 11-ojo motorizuotų šaulių pulko daliniai patyrė nemažą žalą, dėl kurios „turėjo atsitraukti iš kovinių operacijų zonos, kad galėtų atkurti savo karinį pajėgumą.“

Tačiau Ukrainos tiekimo linijos yra nuolat puolamos – darosi vis sunkiau greitkeliu į Lysyčanską gabenti atsargas iš vakarinės Donecko srities.

Rusų veiksmai atskleidžia, kad jie pirmiausia siekia numalšinti pasipriešinimą į rytus nuo miesto, pavyzdžiui, tokiose vietose kaip Sirotinas, ir tik tuomet iš kelių krypčių pulti Ukrainos gynybą.

Ukrainos pareigūnai tikina, kad rusai vis dažniau naudoja dronus gynybinėms pozicijoms nustatyti.

REKLAMA

REKLAMA

„Rusijos kariuomenė dieną ir naktį stebi oro erdvę dronais, koreguoja naudojamą ugnies galią, greitai prisitaiko prie mūsų pokyčių gynybinėse pozicijose“, – sakė Luhansko srities gubernatorius Serhijus Haidajus.

Kitose vietose šalia aktyvios fronto linijos, besitęsiančios daugiau nei 1000 km, šiuo metu yra perleista arba užimta nedaug teritorijų.

Pagrindiniai rusų siekiai Donbase yra užimti pramoninį Slovjansko miestą ir transporto mazgą Bachmutą. Tačiau siekiant abiejų tikslų, jų pažanga yra labai nedidelė. Rimtų pasekmių jiems gali turėti ir Ukrainos kontratakos į pietus ir vakarus nuo Iziumo miesto.

Pietų Ukrainoje vaizdas kitoks. Čia rusai stiprina karo pradžioje iškovotas teritorijas, kurios leidžia jiems atkakliai ginti pakrantės juostą. Ukrainos kontratakos Chersone taip pat nebuvo labai efektyvios – čia rusai spėjo įsitvirtinti ir bent jau dabar nerodo jokių ambicijų užimti daugiau teritorijų.

Kaip praėjusį sekmadienį po savo antrojo vizito Kijive sakė Jungtinės Karalystės (JK) ministras pirmininkas Borisas Johnsonas: „Laikas yra ypač svarbus faktorius. Viskas priklausys nuo to, ar Ukraina sugebės sustiprinti savo pajėgumus bei apginti savo žemes greičiau, nei Rusija sugebės atnaujinti savo pasiruošimą pulti.“

REKLAMA

REKLAMA

Trapi dvasinė būklė

Kai kurie geriausi Ukrainos kariniai daliniai smarkiai nukentėjo ginant Donbasą. Gynybos ministras Oleksijus Reznikovas praeitą savaitę „CNN“ sakė, kad nuo vasario 24 d., Rusijos invazijos pradžios, žuvo dešimtys tūkstančių ukrainiečių. Tikėtina, kad daugiausia jų buvo kariai.

JK Gynybos ministerija praeitą savaitgalį pranešė tikinti, kad pastarosiomis savaitėmis nemažai Ukrainos karių dezertyravo. Tiesa, kartu buvo pridurta, kad Rusijos kariuomenės dvasinė būklė yra daug trapesnė.

Taigi svarbu yra ne tik tiekti tolimojo nuotolio ginklus Ukrainos pajėgoms, bet ir suintensyvinti mokymus. B. Johnsonas siūlo planą, pagal kurį sąjungininkai kas 120 dienų galėtų apmokyti iki 10 000 karių.

Nepaisant patirtų nuostolių bei fakto, kad kai kuriose teritorijose yra dislokuojami seni T62 tankai, Rusijos pajėgos išlaiko didelį pranašumą šarvuočių ir kovinės aviacijos srityse. Ir nors jų strategija yra sudėtinga, bet nuspėjama, jie gali ir toliau naikinti Ukrainos gynybą.

REKLAMA

REKLAMA

Praėjusį savaitgalį pasirodė vaizdo įrašas, parodantis sunaikinimo mastą netoli Slovjansko esančiame Lymane. Balandžio mėnesį panašiai su žeme buvo sulyginti kiek toliau į rytus esantys Popasnos ir Rubižnės miestai.

Tačiau paspartinus ginklų, galinčių sumenkinti Rusijos sunkiosios artilerijos ir raketų sistemų pranašumą, tiekimą, Ukrainos pajėgos vis tiek galėtų sustabdyti priešą ir apginti kitus miestus ir miestelius nuo tokio niokojimo.