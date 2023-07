Kaip Putinas rodo meilę svetimiems vaikams ir ką apie tai mano psichologai

Birželio 28-ąją Vladimiras Putinas pasirodė Dagestane. Ten jis pasivaikščiojo „tarp žmonių“ ir pabučiavo mergaitę, kuri tenorėjo su juo nusifotografuoti. Tai pirmas jo artimas kontaktas su vaiku nuo pat pandemijos pradžios ir net 29-as nuo karjeros Rusijos valdžioje pradžios, skelbiama „Poligon“ tyrime.

Tiesa, daugelis apžvalgininkų mano, kad Dagestane galėjo lankytis V. Putino antrininkas, nes pats Rusijos prezidentas nuo pat pandemijos pradžios laikosi griežto karantino ir net pas jį atvykstantys svečiai iki šiol turi karantinuotis savaitei viešbučio kambaryje. Todėl toks netikėtas bendravimas su žioplinėjančiais dagestaniečiais atrodo labai mažai tikėtinas.

„Poligon“ tyrėjai nustatė, kad per 23 savo valdymo metus V. Putinas užfiksuotas viešumoje bučiuojantis vaikus bent 29 sykius.

Pats garsiausias iš jų – 2006-ųjų atvejis Maskvoje. Po susitikimo su karo akademijų ir mokyklų kursantais V. Putinas nusprendė „pabendrauti su liaudimi“. Sustojęs priešais minią žmonių jis pritūpė priešais 4-5 metų berniuką ir tuomet atliko netikėtą veiksmą: jis pakėlė vaiko marškinėlius ir stipriai pabučiavo jį į pilvą.

Toks netikėtas jausmų proveržis buvo nufilmuotas ir pateko į internetą, o V. Putino trauka vaikams tapo labiausiai aptariama tema. Jam pačiam teko vėliau netgi teisintis dėl savo poelgio.

„Tai buvo neplanuotas susitikimas… Jis pasirodė man labai savarankišku, labai rimtu, o vaikas tuo pat metu juk visada neapsaugotas, labai mielas… Jeigu sąžiningai, tai tiesiog norėjosi jį paminkyti, kaip kačiuką. Toks troškimas pasireiškė tais veiksmais, apie kuriuos kalbate… Nieko daugiau už to neslypi…“ – aiškinosi V. Putinas.

„Pakentėk, mielasis“

2018-aisiais V. Putinas apsilankė vienoje Maskvos ligoninėje ir pabučiavo į kaktą šešiametį iš Čeliabinsko.

Apžiūrėdamas ligoninės patalpas Rusijos prezidentas užsuko į palatą pas Savelijų, kuriam neseniai atliko kepenų persodinimo operaciją. Šįkart buvo aišku, kad berniukas iš anksto žinojo ir ruošėsi V. Putino atvykimui, netgi užsidėjo marškinėlius su užrašu „Ledo ritulį žaidžia tikri vyrai“ (yra žinoma, kad V. Putinas mėgsta šią sporto šaką).

Vaikas pasiskundė, kad jam nepatinka gydymas, o į tai V. Putinas atsakė: „Na, reikia pakentėti, mano mielasis. Jeigu nori pasveikti ir jau negrįžti prie to“.

Tuomet jis pavadino berniuką „saldžiu“ ir paprašė jo motinos leidimo pabučiuoti.

Meilė ledo rituliui V. Putinui pasireiškia keistomis formomis. 2011-aisiais sveikindamas vaikų turnyro nugalėtojus jis pabučiavo vieną jaunąjį ledo ritulininką.

Rusijos prezidentas kasmet lankosi jaunimo centre Seligeryje. Neformalioje aplinkoje jis nuolat bendrauja su vaikais, glosto galvas ir bučiuoja į pakaušius ar net lūpas.

Psichologai: galime tik numanyti, kas darosi Putino galvoje tuo metu

Tokie V. Putino priekabiavimo prie vaikų atvejai kartojasi taip dažnai, kad internete netgi susibūrė bendruomenė, renkanti tokius atvejus.

„Poligon“ pakalbino rusų psichologus, kaip tokie priverstiniai bučiniai gali atsiliepti „dėmesio“ sulaukusiems vaikams. Klinikinė psichologė Aleksandra Ivanova pareiškė, kad šiais V. Putino jausmų demonstravimo atvejais itin svarbus yra dar nesuprantančių, kas yra galima, o kas ne, vaikų faktorius. Jeigu suaugęs dažniausiai gali suvokti, kas vyksta ir bandyti priešintis, tai vaikai dar to nesupranta.

„Kalbant apie vaikus, tai čia labai svarbus klausimas, nes vyksta tiesioginis ribų, vaiko kūno (neliečiamumo), pažeidimas. Supraskite, prie vaiko gali prieiti svetimas dėdė ir pabučiuoti į lūpas, pilvą, apskritai – pabučiuoti. O ar nori to vaikas? Ir niekas iš aplinkinių suaugusiųjų į tai nereaguoja. Tuomet susidaro keistas situacija: vaikas to nenori, jam tai nepatinka. O čia visi reaguoja aplink: „O Dieve, kaip miela! Tave pabučiavo pats Putinas!“. Ir tuomet vaikas nesupranta, ką daryti su savo jausmais. Jam tai nepatiko, tačiau visi kažkodėl laimingi. Ir kokią vaikas idėją, ką jis gali išmokti po to? Kad tai kažkokia norma?“ – cituojama ekspertė.

Jos teigimu, bent dalį V. Putino išsišokimų galima vadinti seksualine prievarta, nes, pavyzdžiu, bučinys į lūpas – tai jau kažkas intymaus. Vaiko neliečiamumo ribos pažeistos. Anot jos, vaikui gali atsirasti baimė, o suaugę, aišku, taip neturėtų elgtis su vaikais.

„Poligon“ kalbinti psichologai nebuvo tokie kategoriški, kaip Aleksandras Litvinenka, kuris kaltino V. Putiną pedofilija, tačiau pažymėjo, jog tokia politinė kampanija ir bandymas užsidirbti populiarumo yra įgyvendinama nevėkšliškai, o ir paties V. Putino reakcija į visuomenės abejones yra keista.

Neuropsichologą Jevgenijų Švedovskį nustebino ne pats politiko noras pasirodyti viešumoje šalia vaikų, juk taip daro daugelis, bet V. Putino reakcija į visuomenės pasipiktinimą. Tiksliau, visiškas jos nebuvimas.

„Mes visi pamename filmus „Leninas ir vaikai“, „Stalinas ir vaikai“. Tai yra, aš toks geras, žiūrėkite – aš su vaikais, jie manęs nebijo. Tačiau jeigu atsižvelgtume į tam tikrą patologinę Putino asmenys konstrukciją, tai galime tik numanyti, koks jo viduje tuo metu įsijungia mechanizmas“, – aiškino A. Ivanova.