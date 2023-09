Kadyrovo rankos nenustojo drebėti: paviešintas vaizdo įrašas sukėlė daugybę klausimų

„SkyNews“ rašo, kad nufilmuota ir paviešinta medžiaga sukėlė daugybę spekuliacijų, susijusių su vis dažnesniais gandais apie tai, kad R. Kadyrovas sunkiai serga.

Štai pastebima, kad užfiksuotame vaizdo įraše matyti, kaip R. Kadyrovui dreba rankos.

Tuo metu Ukrainos vidaus reikalų ministerijos patarėjas Antonas Geraščenko atkreipė dėmesį į dar labiau intriguojantį dalyką, kad Kremliaus paviešinta vaizdinė medžiaga buvo sukalstota.

Pasak jo, tiek V. Putino, tiek R. Kadyrovo užmegztas staiga nutrūksta. Manoma, kad taip galėjo nutikti dėl to, kad R. Kadyrovo savijauta nėra gera.

Negana to, užfiksuoti metaduomenys įrodo, kad vaizdo įrašas buvo sumontuotas, naudojant „Apple“ gamybos nešiojamąjį kompiuterį „Macbook“. Tačiau Kremlius dar liepą įsakė savo valdžios atstovams nustoti naudotis „Apple“ įrenginiais.

„Todėl tai arba prieš mėnesį, o galbūt daugiau nufilmuotas [vaizdo įrašas] su Kadyrovu, arba propagandistai dar kartą sulaužė savo pačių nustatytas taisyklės“, – pastebėjo Ukrianos atstovas.

