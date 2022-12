Kadyrovo „besogonai“ arba kaip egzorcistai užsidirbo pinigų Čečėnijoje

Apie tai skelbė nekomercinis Michailo Chodorkovskio projektas „Dosjė“, kurio tikslas skatinti teisinės valstybės ir pilietinės visuomenės formavimąsi Rusijoje.

Egzorcizmas Čečėnijoje vyksta ir sulaukia tokios aktyvios valdžios paramos, leidžiančios pagrindiniams Islamo medicinos centro vadovams užimti aukštas pareigas respublikos vyriausybėje, vairuoti brangius automobilius ir skraidyti privačiais lėktuvais. „Dosjė“ išsiaiškino, kad Achmato Kadyrovo fondui „Islamo medicina“ kasmet buvo skiriama iki milijardo rublių (tuo metu iki 17 mln. eurų).

Karas su raganomis

Ko musulmonai tikisi iš Islamo medicinos? Visų pirma, jiems yra svarbi tos pačios lyties, kaip ir paciento, gydytojo apžiūra, personalas turi būti apsirengęs pagal šariato kanonus, taip pat yra uždrausta gydyti pacientus preparatais su kiaulės kepenų ekstraktu, bei vaistais, kurių sudėtyje yra alkoholio.

Be tradicinių mokslinių gydymo metodų, gali būti taikoma „Islamo pranašo medicina“: gydymas Koranu ir chidžama (kraujo nuleidimu). Tokios, pavadinkime jas „kombinuotomis“, klinikos veikia Tatarstane, Baškirijoje ir Maskvoje.

Grozne esantis Islamo medicinos centras yra orientuotas į netradicinę pagalbą, o pirmiausia į džinų išvarymą, kurie akivaizdžiai užtvindė respubliką. Per pastarąjį dešimtmetį egzorcizmas Čečėnijoje įgijo valstybinę reikšmę.

Štai, kas vyko Čečėnijos kaime Vedeno, kur kelios moterys žiūrėjo į grindis, aplinkui – uniforma ir civiliais drabužiais apsirengę vyrai ir Grozno televizijos kanalo filmavimo grupė. IMC vyriausiasis gydytojas ir pagrindinės respublikos mečetės „Čečėnijos širdis“ imamas (kai kurių islamo atšakų dvasininkas - aut. past.) Adamas Elžurkajevas kaltina jas raganavimu, moterys atgailauja ir pripažįsta savo kaltę. 2021 metų balandžio 7 dieną parodytas siužetas vietinei televizijai nėra neįprastas – Čečėnijoje atsirado ypatingas tele-inkvizicijos žanras su išpažintimi, kai dar viena ragana ir jos klientai atgailauja už nuodėmes. 2019 m. rugsėjį Adamas Elžurkajevas atkreipė Rusijos leidinių dėmesį, kai televizijos reportaže priekaištavo raganavimu kaltinamai moteriai. Įrodymai buvo žemė „iš šviežių kapų“ ir klientų nuotraukos.

Juokina tai, kad „burtininkės“ oficialiuose čečėnų leidiniuose vadinamos „šarlatanėmis“, bet tuo pačiu pripažįsta ir jų sugebėjimą naudoti „kenkimo magiją“.

„Vahabitai pradėjo praktikuoti savo ideologiją, o paskui pradėjo žudyti žmones. Kuo skiriasi vahabitai ir burtininkai? Vieni žudo iš karto, o kitiems gali prireikti metų. Yra daug žmonių, kurie buvo „užburti“. Dėl šios manijos jie nusižudo, todėl ir vahabitai ir burtininkai turi tą patį rezultatą, tik skirtingus metodus“, – 2019 metais interviu „Kavkaz.Realii“ sakė imamas Adamas Elžurkajevas.

Raganavimas Čečėnijoje yra nusikaltimas prieš valstybę. Respublikos vadovas Ramzanas Kadyrovas kelis kartus paskelbė karą „raganoms“ ir reikalavo visiškai nutraukti „magų“ veiklą Čečėnijoje, todėl jie kiekvieną mėnesį atsiprašo už raganavimą. Federalinės žiniasklaidos, pavyzdžiui, NTV, svetainėse buvo išsaugotas Grozno valstybinės televizijos ir radijo transliavimo bendrovės siužeto aprašymas, kuriame pareigūnas atsiprašo už bandymą „užkerėti“ Kadyrovą.

Grozno Oktiabrskio rajono prefekto pavaduotojas Achmetas Abastovas prisipažįsta, kad respublikos kultūros ar švietimo ministro postą norėjo priburti „už 300 arba 500 rublių“. Norėdamas gauti aukštesnes pareigas, jis kreipėsi į tam tikrą „gydytoją Olgą“, tačiau kolegos papasakojo Kadyrovui apie A. Abastovo susidomėjimą magija. Todėl po viešojo prisipažinimo televizijoje, R. Kadyrovas nusiuntė valdininką ne į ministro kėdę, o į IMC, kad jis galėtų atsikratyti džinų.

„Kadyrovas turi daug priešų ir bijo, kad jie jį užburs arba bandys paveikti kitais ezoteriniais metodais. Praktiškai neabejoju, kad Kadyrovas tuo tikrai tiki ir bando gintis padedamas gerų egzorcistų. Egzorcistai įtikino Kadyrovą jų naudingumu, o po to jis išreiškė jiems savo palaikymą. Islamo egzorcizmas yra paplitęs beveik visose musulmonų bendruomenėse, o egzorcistai savo rate turi tam tikrą autoritetą. Tačiau egzorcistų įtaka Čečėnijoje yra reikšmingesnė nei kitose respublikose. Čečėnija yra vienintelė respublika, kurioje egzorcizmą remia ne tik Muftiatas, jį remia ir tiesiogiai finansuoja valstybės valdžia. Valdžia padeda jiems kovoti su savo oponentais – „burtininkais“, – sako Šiaurės Kaukazo ekspertas Vladimiras Sevrinovskis.

Visos bėdos kyla iš džinų

„Ką tu garbini, Iblisą... Šį velnią? Ar nori su juo degti pragare? – šaukia pusamžis vyras, pasilenkęs prie ant sofos gulinčio jauno berniuko. – Taip, – sušnypščia jis. „Pajausk, po velnių, kas tai“, – vyras greitai kažką iš švirkšto įšvirkščia jaunuoliui į burną. Tai egzorcizmo procesas, užfiksuotas dvejų metų senumo dokumentiniame filme apie IMC darbą Grozne. Nuo tada šios klinikos populiarumas tik augo.

„Dirbame nemokamai, priėmimas vyksta pagal eilę, bet būkite pasiruošę, kad teks stovėti dvi ar tris valandas“, – „Dosjė“ korespondentui sako IMC registro darbuotojas. „Privalomojo sveikatos draudimo poliso nereikia, registruotis Čečėnijoje taip pat nereikia”, – priduria jis.

Pagrindinės centro paslaugos – kraujo nuleidimas, Korano skaitymas, siekiant patikrinti, ar žmoguje nėra džino bei egzorcizmas. 2012 metais IMC per dieną ateidavo 100–200 žmonių. 2019 m. centras pranešė, kad per 10 metų sulaukė 400 000 pacientų (beveik trečdalis to meto Čečėnijos gyventojų, jei manytume, kad kiekvienas „džinų išvarymas“ buvo sėkmingas). Nuo tada lankomumas išaugo „daug kartų“, ypač pandemijos metu, „Dosjė“ sakė centro darbuotojas.

Į IMC galima kreiptis bet kokia problema – nuo ​​odos ligų iki šizofrenijos, alkoholizmo ir net nepagydomų ligų. Beviltiškais atvejais kai kurių klinikų gydytojai patys atveža pacientus į centrą greitosios medicinos pagalbos automobiliais, – pasakojo klinikos atstovai. Tačiau dažniausios gydymo priežastys – psichikos ir elgesio sutrikimai.

„Po karo gyventojai buvo traumuoti. Žmonės turėjo psichologinių problemų, o oficialioji medicina praktiškai neveikė. Ir kai buvo atidarytas „Islamo medicinos centras“, į jį kreipėsi tūkstančiai žmonių. Patys egzorcistai tai aiškino tuo, kad respublikoje yra daug burtininkų, kurie siunčia džinus ir nelaimes. Egzorcistai kreipėsi į Kadyrovą, ir jis juos palaikė“, – pasakoja Vladimiras Sevrinovskis.

IMC išvaro džinus ne tik Grozne, bet ir Rusijos sostinėje. Centras sukūrė „Instagram“ paskyrą Maskvos gyventojams (islamskaya_medicine_moskva), dabar ji turi 32 500 prenumeratorių. Maskviečiams siūloma įsigyti vaistinių preparatų, pasakojama, kaip atsiranda depresija dėl džinų ir prakeikimų.

Džinai, kaip teigiama IMC Maskvos Instagrame, gali būti atsakingi už vėžį: „Esmė tame, kad vėžio ląstelės ir navikai gali būti džinų darbas. Nesakome, kad visi žmonės, kurie serga vėžiu, yra apsėsti ar užkerėti. Neatmetamos ir medicininės priežastys, tačiau burtininkų ir džinų įsitraukimas į tokias ligas irgi yra galimas.“

Tačiau savo asmeniniame „Instagram“ puslapyje IMC darbuotojas Apti Cicajevas reklamuoja visai ką kita – jis sveikina prenumeratorius su šventuoju Ramadanu ir iškart siūlo įsigyti „ribotą liukso klasės kolekciją“ netikrų „Gucci“ ir „Rolex“ – su šventine dešimties procentų nuolaida.

Na, kaip sakoma, koks gydymas, toks ir „Rolex“.

Egzorcizmas, kaip „perauklėjimo“ būdas

Grozne IMC ne tik perauklėja pogrindinius burtininkus, bet ir „išvaro demonus iš nepaklusnių žmonų“. 2010 metais „The Independent“ pranešė, kad centro klientėmis dažnai tampa jaunos merginos, daugelis iš jų patyrė panikos priepuolius po priverstinių vedybų. IMC norima iš jų padaryti idealias čečėnų žmonas.

Leidinio pranešime rašoma, kad naujieji artimieji „nori matyti ramią ir darbščią moterį, nepuolančią į isteriją“, todėl atveža jaunas moteris gydymui centre. Egzorcizmo procese klientai mušami lazdomis, kad iš jų išeitų demonas. Moterų orumo organizacijos vadovė Lipchan Bazajeva prieš 10 metų „The Independent“ sakė, kad mergaites gydytis atveža uošvės. Dabar ji labiau palaiko klinikos veiklą.

„Islamo centre, kiek girdėjau, žmonės nėra ypač mušami. Jie nėra mušami lazdomis ar dar kuo nors. Dažniau žmonės čia atvežami savo noru ir kartais tai padeda. Jaunos merginos, o dažniau mergaitės, pačios nesupranta, kas su jomis vyksta, tačiau supranta, kad joms reikia gydytis. O artimieji jai sako: einam į islamo centrą ir sužinosime, ar turi džinų. Ir jie eina savo noru. Kartais jie yra tempiami per prievartą, nes kartais psichologinė būsena uždengia sąmonės bruožus, jie žiūri į pasaulį per jaunatvišką, radikalią prizmę. Tada jie užsispiria ir sako: niekur neisiu, nes aš pats geriau žinau. Tada aplinkiniai įsitikina, kad žmoguje iš tikrųjų yra kažkoks džinas, kuris tam prieštarauja“, – pokalbyje su „Dosjė“ sako Lipchan Bazajeva.

IMC egzorcistų klientais tampa ir homoseksualūs asmenys, iš kurių piktuosius džinus nori išvaryti ir jų artimieji. Apie „Current Time“ 2018 metais pasakojo penki „gydyme“ dalyvavę pašnekovai. 2021 metų vasarą Dagestane čečėnė Chalimat Taramova buvo suimta smurto šeimoje aukų prieglobstyje, o toliau priverstinai „perauklėjama“ IMC.

Centro darbuotojai teigia padedantys savo klientams išsigydyti net nuo sunkių psichologinių problemų. Pavyzdžiui, 2013 metais Grozno IMC egzorcistas Mairbekas žurnalui „GQ“ sakė, kad centre buvo gydoma net šizofrenija: „Mūsų tautiečiai atvyko iš Austrijos. Moteris dirbo parduotuvėje, lankėsi pas gydytoją, jai diagnozavo šizofreniją, šešiems mėnesiams paguldė į ligoninę, o kai grįžo į darbą – atleido. Kai ji sugrįžo Dagestaną, išvariau iš jos du džinus. Dabar ji visiškai sveika.“

Centras užsiima moksleivių ugdymu. Vienas iš egzorcistų Isa Isajevas dirba dvasinio ir moralinio ugdymo mokytoju Nikolajevo vidurinėje mokykloje ir yra Nikolajevo kaimo gyvenvietės deputatų tarybos narys iš partijos „Vieningoji Rusija“. IMC darbuotojai rengia susitikimus su moksleiviais. Pavyzdžiui, 2019 metais kartu su organizacija „Jaunasis Kadyrovcas“ jie susitiko su Achmat-Chadži Kadyrovo gimnazijos darbuotojais, įgyvendindami projektą „Dvasinis atsigavimas“.

Ramzanas Kadyrovas nevengia užsienio patirties kovoje su džinais. 2017 metais jo kvietimu į Grozną atvyko žinomas gydytojas egzorcistas iš Jordanijos, šeichas Machmudas Chamadas Abu Anasas. Pastaraisiais metais jis gyveno Grozne, o savo „Instagram“ paskyroje dažnai skelbė nuotraukas su Čečėnijos lyderiu.

„Sustabdymo kompleksas“

Grozno IMC kurį laiką dirbo name, kuriame, kaip rašo „The Independent“, anksčiau buvo įsikūrusi 2004 m. Beslano mokyklos apgulties organizatoriaus Šamilio Basajevo būstinė.

2012 metais IMC pastatė naują pastatą – Ramzano Kadyrovo įsakymu lėšos buvo gautos iš jo tėvo vardu pavadinto fondo. Dabar egzorcistai džinus varo naujose patalpose, netoli Grozno centro. Vieta patogi: per 10 minučių nuvažiuosite iki centrinės mečetės „Čečėnijos širdis“, kur imamu dirba IMC vyriausiasis gydytojas, arba iki Čečėnijos lyderio rezidencijos. Ramzanas Kadyrovas dažnai susitinka su klinikos vadovais.

Iš 2014 metų Grozno merijos dokumento matyti, kad Islamo medicinos centrui Oktiabrskio rajone yra priskirtas pastatas Kalinino gatvėje, tačiau šis IMC objektas nebuvo įregistruotas kadastre, tikriausiai siekiant išvengti mokesčių.

Naujasis IMC pastatas ir po pastatu esantis apie 1,5 ha ploto žemės sklypas kadastro žemėlapyje nėra pažymėtas. Sklypo plotą galima spręsti lyginant jį kadastro žemėlapyje su kaimyniniu 1,5 ha sklypu, kuriame yra vaikų darželis.

Iš kur pinigai egzorcizmui?

Apie tai klausta Čečėnijos sveikatos apsaugos ministerijos. Kaip teigiama atsakyme, kurį pasirašė Čečėnijos sveikatos apsaugos viceministras ir IMC generalinis direktorius Daud Selmurzajevas, IMC veiklą remia Achmato Kadyrovo fondas, tačiau medicinos centras negauna finansavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo ar biudžeto.

Vienas iš Sveikatos apsaugos ministerijos pareigūnų, pageidavęs likti anonimiškas, teigė, kad, įvertinus pastato išlaikymą ir papildomas išmokas IMC darbuotojams už dalyvavimą propagandinėse televizijos laidose ir seminaruose, bendra įstaigos išlaidų suma 2008 metais siekė „Beveik milijardas rublių per metus“. Klinikoje dirba apie 30 islamo medicinos specialistų, o iš viso medicinos centro darbe dalyvauja daugiau nei 100 žmonių, teigė pašnekovas.

Sveikatos apsaugos ministerija ir Kadyrovo fondas nesakė, kiek pinigų CIM gauna už egzorcizmą ir kitus Korano gydymo metodus. Tai sunku sužinoti ir iš įmonės finansinių ataskaitų. „Kontur.Fokus“ duomenų bazės duomenimis, įmonė apie savo finansus pranešė tik 2017 ir 2018 metais, parodydama 10 000 rublių ir nulines pajamas.

IMC informaciją apie savo finansinius rezultatus perdavė „Dun & Bradstreet“ (D&B), tarptautiniam patikrintų juridinių asmenų registrui. Tai įmonių, pretenduojančių į tarptautinio statuso, duomenų bazė, į kurią norint patekti, reikia savanoriškai pateikti informaciją apie įmonės veiklą. IMC užsienio partneriams nurodė, kad jos finansavimas siekia 10,7 mln. dolerių per metus, o tai yra daugiau nei 800 mln. rublių atsižvelgiant į dabartinį kursą.

„D&B“ šią sumą pavadino bendrovės pardavimais, nors pati klinika pacientų mokesčių neima. Dabar šios informacijos duomenų bazėje nėra: žurnalistams išsiuntus prašymus dėl Čečėnijos sveikatos apsaugos ministerijos ir Kadyrovo fondo IMC finansavimo, duomenys apie „pardavimus“ dingo iš medicinos centro puslapio „D&B“ duomenų bazėje. Su kuo tai susiję, registro atstovai paaiškinti negalėjo.

Kadyrovo fondas gali sau leisti tokią paramą. 2019 metų pabaigoje fondo balansas siekė 7,3 milijardo rublių, o 2020 metų pabaigoje – 4,9 mlrd. Sveikatos priežiūros ir pagalbos sunkiai sergantiems pacientams plėtra yra viena iš pagrindinių fondo užduočių, o IMC yra vienintelė medicinos paslaugas teikianti struktūra, tarp kitų patronuojamų įstaigų.

Pagrindinis lėšų šaltinis Achmato Kadyrovo labdaros fondo sąskaitose yra asmenų ir įmonių aukos. 2015 metais „Kommersant“ šaltiniai teigė, kad fondas buvo papildytas dėl „savanoriškai privalomų“ išskaitymų iš Čečėnijos gyventojų. Esą gydytojai, mokytojai ir kiti valstybės tarnautojai privalo pervesti 10 proc. iš savo pajamų. Fondo ir respublikos administracijos atstovai tikino, kad jokių įsipareigojimų nėra, o aukotojai su pinigais išsiskyrė visiškai savo noru.

Tuo pat metu Kadyrovo fondas yra tarp tuzino komercinių įmonių iš įvairių verslo sričių – nuo ​​farmacijos ir mineralinio vandens gamybos iki Islamo bankininkystės įkūrėjų. Pagal Nekomercinių organizacijų įstatymą, fondai gali užsiimti verslu ir formuoti turtą, jei visos iš šios veiklos gautos pajamos bus skirtos visuomenei naudingiems tikslams.

Tačiau fondo įmonės kol kas didelio pelno neatnešė.

Du didžiausi fondo turtai pagal pajamas ir pelną yra „Chechen Mineralnye Vody“ ir „Megastroyinvest“, vienas pagrindinių Čečėnijos valstybinių rangovų. „Open Media“ skaičiavimais, 2012–2019 metais „Megaastroyinvest“ laimėjo viešuosius pirkimus už daugiau nei 10 mlrd rublių. 2018 metais „Megaastroyinvest“ pajamos siekė 2,6 mlrd. rublių, o grynasis pelnas – tik 7 mln. 2007 metais fondo įsteigta Čečėnijos mineralinių vandenų bendrovė, sprendžiant iš „Kontur.Fokus“ duomenų, 2018 metais gavo 666,1 mln. rublių pajamų ir 1,6 mln. rublių grynojo pelno.

2016 m. Achmato Kadyrovo fondas tapo projektą valdančios bendrovės „Belfarma Management Company“ bendraįkūrėju. „Belfarma“ vykdo biofarmacijos klasterio, pavadinto „Magnus Grozny“, statybų projektą. Taip pat fondas turi 26 proc. finansų ir investicijų grupės „Partner Banking“ akcijų. Jis buvo sukurtas siekiant plėtoti bankų verslą pagal šariato įstatymus – pavyzdžiui, išduoti paskolas be palūkanų. Tiesa, šių įmonių ataskaitose yra nurodoma, kad didelio pelno negauna, o kai kurios net dirba nuostolingai. Tačiau tai netrukdo fondui ir jo maitinamam IMC gyventi labai gerai.