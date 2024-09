Kadyrovas pareiškė į frontą Ukrainoje nusiuntęs 2 Musko „Cybertruck“

Kiek anksčiau šią savaitę kilo drama tarp R. Kadyrovo ir Elono Musko. R. Kadyrovas apkaltino E. Muską išjungus jo automobilį.

„Į specialiosios karinės operacijos (karo Ukrainoje – red. past.) zoną išsiųsti dar du „Cybertruck“ automobiliai. Vakarų įranga puikiai susidoroja su paskirtomis užduotimis prieš savus vakarietiškus ukronautus.

Mobilumas, patogumas, manevringumas – tokios elektromobilio savybės čia labai paklausios. Joms neturėjo įtakos nuotolinis išjungimas. Automobiliai veikia normaliai ir be sutrikimų“, – skelbia R. Kadyrovas.

Jis paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip juda pikapai su juose sumontuotais kulkosvaidžiais. Transporto priemonėse sėdi karinėmis uniformomis vilkintys asmenys, kurie šaudo iš kulkosvaidžių. Neaišku, kokioje vietovėje važiuoja transporto priemonės ir koks galutinis vaizdo įrašo tikslas.

