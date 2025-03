Kad paremtų Muską, Trumpas įsigys „naujutėlaitį“ „Tesla“ automobilį

„Rytoj ryte nusipirksiu naujutėlaitį „Tesla“ ir taip parodysiu savo pasitikėjimą ir savo paramą Elonui Muskui, tikrai nuostabiam amerikiečiui“, – rašė D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“. E. Muskas padėkojo už paramą savo platformoje X. Jo automobilių koncernas pastaruoju metu susiduria su dideliais sunkumais.

Technologijų milijardierius, kuris yra D. Trumpo patarėjas ir Vyriausybės efektyvumo departamento (DOGE) vadovas, ėmėsi smarkiai mažinti darbo vietas federalinėje administracijoje. Tai sukėlė daugybę protestų prieš „Tesla“ bendrovę JAV. Europoje, kur E. Muskas remia kraštutines dešiniąsias partijas, „Tesla“ pardavimai sausį smuko 45 proc., lyginant su pernai metais.

Be to, investuotojams susirūpinimą kelia tai, kad E. Musko darbas D. Trumpo administracijoje atitraukia jo dėmesį nuo vadovavimo savo įmonėms, tarp kurių be „Tesla“ dar yra kosmonautikos bendrovė „SpaceX“, socialinis tinklas X ir dirbtinio intelekto kūrėja xAI.

Po pesimistinių analitikų komentarų „Tesla“ akcijos pirmadienį smuko beveik 15 proc. ir pasiekė žemiausią vertę nuo spalio pabaigos.