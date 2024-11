Juokas juokais, bet Italijos verslininkai pardavinėja „gryno oro“ skardines po 10 eurų

Italijos ryšių bendrovė „ItalyComunica“ teigia, kad į skardines sutalpino vaizdingo Italijos Komo ežero orą, kuris parduodamas už 9,90 eur.

Praneša, kad kiekvienoje skardinėje yra 400 mililitrų „100 % autentiško oro“, surinkto iš Komo ežero vietos.

Komo ežeras tampa vis populiaresnis turistams dėl įspūdingų gamtos vaizdų.

Lombardijos turizmo biuro duomenimis, 2023 m. Komo ežerą aplankė daugiau nei 5,6 milijono žmonių, o jų skaičius nuolat auga.

Bandydamas pasinaudoti lankytojų skaičiumi, rinkodaros specialistas Davidas Abagnalas iš pradžių sukūrė elektroninės prekybos svetainę, kurioje buvo parduodami Komo ežero plakatai.

O naujausia jo iniciatyva tapo „sukurti suvenyrą, kurį turistams būtų galima lengvai vežtis lagamine“ ir „kažką originalaus, linksmo ir net provokuojančio“.

„Tai ne produktas, o apčiuopiamas prisiminimas, kurį nešiojiesi savo širdyje“, – sakė D. Abagnalas ir pridūrė, kad turistai, grįžę namo ir atidarę skardinę, galės jį panaudoti kaip suvenyrą.

Lake Como Air features a combination of crisp air and a gentle lake mist in a can. https://t.co/NkZdnbIATj