Tai 2024 metų lapkričio 22 d. 6 val. operatyvinėje informacijoje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Karinės jūrų pajėgos, kuriomis remiasi „Ukrinform“.

Azovo jūroje priešo laivų nėra.

Viduržemio jūroje budi du priešo laivai, iš kurių vienas yra raketų „Kalibr“ nešėjas, jo bendra salvė – iki 16 raketų.

Be to, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Karinių jūrų pajėgų duomenimis, per parą Rusijos interesais per Kerčės sąsiaurį praplaukė:

į Juodąją jūrą – 1 laivas, kuris tęsė judėjimą Bosforo sąsiaurio kryptimi;

į Azovo jūrą – 2 laivai, nė vienas iš jų neatplaukė iš Bosforo sąsiaurio.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Didžiosios Britanijos žvalgybos duomenimis, Ukrainos gynybos pajėgos jau sunaikino ketvirtadalį Rusijos Juodosios jūros laivyno.