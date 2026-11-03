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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Jungtinėse Valstijose – Kongreso rinkimai: ką reikia žinoti

2026-11-03 09:25 / šaltinis: ELTA
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2026-11-03 09:25
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Jungtinėse Valstijose antradienį vyks vidurio kadencijos Kongreso rinkimai. Pirmosios balsavimo apylinkės šalies rytuose duris atvers 6 val. ryto vietos laiku (13 val. Lietuvos laiku).

Donaldas Trumpas (nuotr. EPA-ELTA)
GALERIJA (18)

Jungtinėse Valstijose antradienį vyks vidurio kadencijos Kongreso rinkimai. Pirmosios balsavimo apylinkės šalies rytuose duris atvers 6 val. ryto vietos laiku (13 val. Lietuvos laiku).

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Rinkimuose bus renkami visi 435 Atstovų Rūmų nariai ir 35 iš 100 Senato narių. Demokratai tikisi iš prezidento Donaldo Trumpo respublikonų perimti abejų Kongreso rūmų kontrolę. Kad užsitikrintų daugumą Atstovų Rūmuose, jiems reikėtų papildomai iškovoti tris vietas, o Senate – keturias.

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Apribotų Trumpo laisvę

Tai gerokai apribotų prezidento veiksmų laisvę įpusėjus jo antrajai kadencijai. Demokratai tuomet galėtų, pavyzdžiui, blokuoti naujų lėšų skyrimą Kongrese ir steigti tyrimo komitetus.

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Apklausų duomenimis, daugelis amerikiečių dėl didelių degalų kainų ir pragyvenimo išlaidų kaltina D. Trumpą ir jo partiją. Tai siejama su karu Irane ir agresyvia prezidento muitų politika.

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Antradienį taip pat bus renkami 36 valstijų gubernatoriai. Be to, Kalifornijoje bus balsuojama dėl turto mokesčio turtingiesiems, o Aidaho ir dar trijose valstijose gyventojai spręs dėl abortų reglamentavimo.

D. Trumpas šiuos Kongreso rinkimus pavadino svarbiausiais nuo Antrojo pasaulinio karo.

„Tai svarbiausi vidurio kadencijos rinkimai mūsų gyvenime“, – pirmadienį Vašingtone sakė 80 metų prezidentas.

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(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. JAV prezidentas Donaldas Trumpas

Gali tapti „ponu Veto“

D. Trumpas opozicinius demokratus vadino „ekstremistais“ ir reiškė įsitikinimą savo Respublikonų partijos pergale. Tačiau jei, kaip leidžia manyti apklausos, laimėtų opozicija, jis ketinąs tapti „ponu Veto“, kad užkirstų kelią nepageidaujamoms įstatymų iniciatyvoms.

D. Trumpas taip pat vėl gyrė savo darbo rezultatus. Jis pradėjęs „Amerikos aukso amžių“ ir smarkiai padidinęs JAV ekonomikos pajėgumą, kalbėjo prezidentas per paskutinį asmeninį rinkimų kampanijos renginį prie Linkolno memorialo Vašingtone.

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Tačiau, apklausų duomenimis, prezidento populiarumo reitingai yra žemumose. 

J. D. Vance'as reiškė optimizmą

Rinkimų išvakarėse D. Trumpas ir viceprezidentas J. D. Vance'as reiškė optimizmą, kad po daugiau kaip aštuonis mėnesius trunkančio karo su Iranu netrukus gali būti pasiektas taikos susitarimas.

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„Tai gali įvykti!“ – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ rašė D. Trumpas. Jis taip pat teigė, kad naftos kainos krinta „kaip akmuo“.

J. D. Vance'as žurnalistams sakė, kad jis ir prezidentas yra „gana optimistiškai nusiteikę dėl galimybės pasiekti susitarimą derybomis“.

Prieš tai kelios JAV žiniasklaidos priemonės pranešė, kad D. Trumpas po vidurio kadencijos rinkimų planuoja naują ataką prieš Iraną.

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Interviu laikraščio „New York Post“ tinklalaidei D. Trumpas pakartojo, kad demokratų pergalės atveju ketintų aktyviai naudotis veto teise. Tačiau jis pareiškė iš esmės esantis pasirengęs „susitarimams“, jei opozicija laimėtų daugumą Atstovų Rūmuose ir Senate.

Per paskutinį savo rinkimų kampanijos renginį D. Trumpas atrodė pavargęs. Prieš pat rinkimus jis buvo surengęs daugybę pasirodymų įvairiose valstijose. Jų metu prezidentas ne kartą ragino savo šalininkus elgtis taip, tarsi jis pats dalyvautų rinkimuose.

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Apskritai rinkimų kampanijoje vyravo ne tiek diskusijos apie politinius klausimus, kiek asmeniniai užsipuolimai. Abi partijos surinko itin dideles aukų sumas. Vien technologijų milijardierius E. Muskas į respublikonų rinkimų kampaniją investavo mažiausiai 276 mln. dolerių.

Daugelis stebėtojų mano, kad respublikonų pralaimėjimo atveju D. Trumpas gali mėginti sėti abejones dėl rinkimų rezultatų, kaip tai darė po pralaimėtų 2020 m. prezidento rinkimų.

Per rinkimų kampaniją jis ne kartą kaltino demokratus „sukčiavimu“. 

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