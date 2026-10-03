Jungtinės Karalystės piliečio furgone rastas nušautas vyras

Transporto priemonė buvo rasta penktadienį, maždaug 30 kilometrų į šiaurę nuo Trua miesto, esančio į pietryčius nuo Paryžiaus ir maždaug už 300 kilometrų nuo Lamanšo sąsiaurio, skelbia vietos prokuratūra.
Įtariamasis, kuris, „kaip manoma, buvo nusikaltimo vietoje“, buvo sulaikytas ankstyvą penktadienio rytą, sakė Trua prokurorė Isabelle Verissimo.
47 metų vyro kūnas buvo rastas apie 5 val. ryto vietos laiku su „šautine žaizda galvoje“ ant sėdynės furgone su Jungtinės Karalystės numeriais, pridūrė prokurorė.
Policija transporto priemonės viduje rado „maždaug 10 užsieniečių, kurie Prancūzijos teritorijoje buvo neteisėtai“, teigė prokurorė, nenurodydama nei jų, nei nužudyto vyro pilietybės.
Pirminis tyrimas rodo, kad šūviai buvo paleisti „Champ l'Epée“ poilsio aikštelėje, mikroautobusui iš Jungtinės Karalystės ten sustojus. Keli žmonės pabėgo iš įvykio vietos, teigiama prokuratūros pranešime.
Tyrimą vykdė Reimso, esančio į šiaurę nuo nusikaltimo vietos, teisėsaugos įstaiga.
Šeštadienį bus iškelta baudžiamoji byla dėl „žmogžudystės, pasikėsinimo nužudyti, neteisėto ginklo laikymo, pagalbos neteisėtam užsieniečio atvykimui, judėjimui ir gyvenimui Prancūzijoje, veikiant organizuotai grupei, ir prekybos žmonėmis, veikiant organizuotai grupei“, pranešė Trua miesto prokuratūra.
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