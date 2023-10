JT vadovas pasmerkė pažeidimus Gazoje ir ragina paskelbti paliaubas

„Esu labai susirūpinęs dėl akivaizdžių tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų, kuriuos matome Gazoje. Norėčiau aiškiai pasakyti, kad nė viena ginkluoto konflikto šalis nėra viršesnė už tarptautinę humanitarinę teisę“, – sakė A. Guterresas Saugumo Tarybos posėdyje, aiškiai neįvardydamas Izraelio.

A. Guterresas, kuris asmeniškai nuvyko į Egipto ir Gazos Ruožo pasienio perėją, siekdamas paskatinti įsileisti pagalbą, palankiai įvertino tai, kad per Rafos perėją iki šiol pervažiavo trys pagalbos konvojai.

„Tačiau tai yra tik pagalbos lašas poreikių vandenyne. Be to, mūsų JT degalų atsargos Gazoje baigsis per kelias dienas. Tai būtų dar viena katastrofa, – teigė A. Guterresas. – Siekdamas palengvinti milžiniškas kančias, palengvinti pagalbos teikimą ir padidinti jos saugumą bei palengvinti įkaitų išlaisvinimą, dar kartą raginu nedelsiant paskelbti humanitarines paliaubas.“

Saugumo Tarybos posėdyje dalyvauja aukščiausio rango diplomatai, įskaitant valstybės sekretorių Antony Blinkeną (Entonį Blinkeną), kuris anksčiau atmetė raginimus nutraukti ugnį, sakydamas, kad tai tik leistų islamistų grupuotei „Hamas“ persigrupuoti.

Izraelio užsienio reikalų ministras Eli Cohenas (Elis Koenas) netruko pasmerkti A. Guterresą dėl jo kritikos Izraelio kampanijai Gazos Ruože ir pateikė vaizdingų detalių apie „Hamas“ išpuolius prieš civilius gyventojus.

„Pone generalini sekretoriau, kokiame pasaulyje gyvenate?“ – E. Cohenas kreipėsi į JT vadovą Saugumo Tarybos posėdyje.

Anot Izraelio pareigūnų, „Hamas“ kovotojai, spalio 7 dieną įsiveržę į Izraelį iš Gazos Ruožo, nužudė mažiausiai 1,4 tūkst. žmonių ir paėmė daugiau kaip 220 įkaitų.

Per atsakomuosius Izraelio bombardavimus Gazos Ruože žuvo daugiau kaip 5,7 tūkst. palestiniečių, pranešė „Hamas“ valdoma teritorijos sveikatos apsaugos ministerija.

A. Guterresas pasmerkė „Hamas“ išpuolius ir pavadino juos pasibaisėtinais.