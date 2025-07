„Jos nesijautė blogai“: rusė su 2 dukromis buvo rasta gyvenanti urve

40-metė Nina Kutina ir jos 6-erių bei 4-erių metų dukros buvo aptiktos liepos 9 d., kai inspektoriai patruliavo Ramatirthos kalne – nuošliaužų pavojumi pasižyminčioje turistinėje vietovėje pietinėje Karnatakos valstijos pakrantėje, teigiama vietos policijos viršininko biuro pranešime.

Policija nurodė, kad moteris su vaikais gyveno urve jau kelerius metus, rašo CNN. Tuo tarpu N. Kutinos viza buvo pasibaigusi dar prieš 8 metus.

Interviu Indijos naujienų agentūrai ANI N. Kutina gynė savo sprendimą gyventi atokiai nuo civilizacijos ir pasakojo apie gyvenimą gamtoje – maudynes kriokliuose, tapybą bei keramiką.

„Turime didelę patirtį gyvenant gamtoje, džiunglėse. Mes nemirėme. Aš neatsivežiau savo dukterų mirti į džiungles“, – sakė N. Kutina, sėdėdama automobilyje šalia savo vaikų.

„Jos nesijautė blogai. Jos buvo labai laimingos“, – pridūrė motina.

N. Kutina teigė, kad jų vizos „baigėsi... prieš trumpą laiką“ ir kad šeima gyveno 4 skirtingose šalyse prieš atvykdama į Indiją 2017 m.

Policijos duomenimis, ji atvyko į Goa valstiją su verslo viza, kuri baigėsi 2017 m. balandį, o 2018 m. rugsėjį trumpam išvyko į Nepalą, prieš sugrįždama į Indiją.

Policija nurodo, kad N. Kutina „nenorėjo pateikti tikslių duomenų apie savo ir vaikų pasus bei vizas“. Taip pat neatskleidė, ar vaikai gimė Indijoje, ar Rusijoje, tačiau pareigūnams sakė, kad turėjo sūnų, kuris mirė Goa valstijoje.

