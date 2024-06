JK žvalgyba: krito logistiškai svarbi Ukrainos vietovė

Žvalgybos pranešime teigiama, kad Novooleksandrivkos, esančios maždaug už 20 km nuo Avdijivkos, kritimas reiškia, kad Rusijos pajėgos priartėjo prie pagrindinio atsargų tiekimo maršruto.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 18 June 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/rdsFLqcOYi #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/03WOc7ufaJ