JK premjeras Johnsonas: Rusija bando sukurti naują įtakos sferą

Susitikimo metu su Višegrado grupės lyderiais, kuriai priklauso Čekija, Slovakija, Vengrija ir Lenkija, B. Johnsonas teigė, kad Rusija bando sukurti naują įtakos sferą, sudrumsti demokratinius principus šalyse, rašo „The Guardian“.

Visgi B. Johnsonas dar kartą patvirtino, kad Ukrainai bus ir toliau suteikiama reikiama pagalba karo metu.

Be to, JK premjeras tikino, kad Lenkija gali sulaukti karinių pajėgų pastiprinimo, jeigu to prireiks.

JAV žiniasklaida: J. Bidenas paskelbs draudimą naftos importui iš Rusijos

JAV prezidentas Joe Bidenas antradienį turi paskelbti draudimą naftos importui iš Rusijos ir tai būtų dar viena sankcija reaguojant į Maskvos invaziją Ukrainoje, pranešė amerikiečių žiniasklaida.

J. Bidenas 15 val. 45 min. Grinvičo (17 val. 45 min. Lietuvos) laiku turi paskelbti tolesnius veiksmus dėl Rusijos „neišprovokuoto ir nepateisinamo karo Ukrainoje“, sakė Baltieji rūmai.

JAV įstatymų leidėjai vis labiau spaudė administraciją žengti šį žingsnį.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis anksčiau prašė JAV ir Vakarų pareigūnų nebeimportuoti naftos iš Rusijos ir taip užpildyti žiojinčią jau įvestų griežtų sankcijų Rusijai spragą.

Nors Rusijos finansų sektoriui dėl invazijos į Ukrainą įvesti griežti suvaržymai, energijos eksportas užtikrina pastovų pinigų srautą į Rusiją.

JAV veiks vienos, bet tardamosi su sąjungininkėmis Europoje, labiau priklausomomis nuo energijos tiekimo iš Rusijos. Trečdalį Europos suvartojamo iškastinio kuro sudaro gamtinės dujos iš Rusijos. JAV neimportuoja rusiškų gamtinių dujų.

Konfliktui prieš dvi savaites prasidėjus, J. Bidenas savo nenorą skelbti sankcijas energijos sektoriui aiškino tuo, kad jis bando „riboti skausmą, Amerikos žmonių jaučiamą degalinėse“.

Pirmoji naujienas apie jo sprendimą antradienį pranešė naujienų agentūra „Bloomberg“.