Jėzaus gimimas: istorijos, kurios neaprašytos Biblijoje, bet jas laikome tikromis

Edge Hill universiteto (Jungtinė Karalystė) socialinių mokslų profesorius Chrisas Greenoughas sako, kad personažai, kurie, kaip manėme iki šiol, buvo susiję su Jėzaus gimimu, iš tikrųjų Biblijoje nėra aprašyti.

„Kai kurių žinomiausių Kalėdų istorijos dalių iš viso nėra Biblijoje“, – teigė jis.

Be to, profesorius pridūrė, jog „nors Kalėdos yra krikščioniška šventė, per kurią švenčiamas Jėzaus gimimas, Biblijoje pateikiama mažai informacijos apie tai, kada Marija pagimdė“, rašoma „Daily Mail“.

C. Greenoughas sako, kad „evangelijų pasakojimuose apie Jėzaus gimimą ir kūdikystę yra labai nedaug“.

Biblija pasakoja, kad per Jėzaus gimimą buvo nedaug žmonių: tik jo tėvai, piemenys ir išminčiai.

REKLAMA

REKLAMA

Jėzus gimė ne „tyliąją naktį“

Kalėdų istorijoje Betliejus vaizduojamas kaip „tylusis miestas“, o keliose šventinėse giesmėse ir dainose minima „tyli naktis“.

REKLAMA

C. Greenoughas aiškino, jog pasak Luko evangelijos, Cezaris Augustas išleido įsaką, kad būtina surašyti gyventojus, ir kiekvienas žmogus turėjo eiti į savo miestą, kad užsiregistruotų.

„Jei tai buvo surašymo metas ir nebuvo laisvų svečių kambarių, vargu ar Jėzaus gimimo naktį buvo tylu“, todėl profesorius mano, kad Jėzaus gimimas Betliejuje turėjo būti „šurmulingas“.

„Tradicinė tyli, šventa Kalėdų išvakarių naktis, vaizduojama giesmėse ir filmuose, veikiau buvo triukšminga, judri naktis Betliejuje“, – sakė jis.

REKLAMA

REKLAMA

Nebuvo „mažojo asiliuko“

Kristaus gimimo istorijoje Marija ir Juozapas dažnai vaizduojami keliaujantys į Betliejų ant asiliuko.

Tačiau Biblijoje asiliukas apskritai neminimas.

„Luko evangelijos 2:4 rašoma, kad Juozapas iš Nazareto Galilėjoje nuvyko į Betliejų pas Mariją“, – sakė profesorius C. Greenoughas.

Pasakojime nenurodoma, kaip jie keliavo, o joti ant asilo, kai Marija buvo nėščia, greičiausiai būtų buvę labai nepatogu.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Iš tiesų, nebuvo jokių gyvulių

Prakartėlėje vaizduojami įvairūs gyvūnai, įskaitant avis, jautį ir asilą. Tačiau Biblijoje esančioje Kalėdų istorijoje gyvūnai neminimi.

Meredith Warren, Šefildo universiteto Biblijos ir religijos studijų dėstytoja, teigia, kad gyvūnai į Kalėdų istoriją galėjo būti įtraukti vėliau kaip taikos simbolis.

Gyvuliai turi simbolizuoti taikos metą, todėl nenuostabu, kad į mūsų įsivaizdavimą apie Jėzaus Kristaus gimimą buvo įtraukti gyvūnai.

REKLAMA

Užeigos prižiūrėtojas ir jo tvartas

Užeigos prižiūrėtojas yra vienas iš svarbiausių mokyklinio vaidinimo personažų, turintis Marijai ir Juozapui pasakyti klasikinę frazę: „užeigoje nėra vietos“.

Tačiau šis personažas Biblijoje nėra paminėtas, kaip ir pats tvartas.

Luko evangelijoje tik sakoma, kad „jiems nebuvo laisvo kambario“.

C. Greenoughas teigia, kad yra tik numanoma, jog „Jėzaus gimimo vieta galėjo būti tvarte“.

Trys karaliai

Biblijoje minimi karaliai, kuriuos pas Jėzų atvedė žvaigždė.

Vis dėlto profesorius teigia, kad Biblijoje nėra konkrečiai pasakyta, jog karaliai buvo trys.

„Mes žinome, kad buvo trys dovanos – auksas, smilkalai ir mira, tačiau Biblijoje nenurodomas jas įteikusių karalių skaičius“, – pridūrė jis.