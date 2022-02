JAV ramina: nematome išaugusios Rusijos strateginės grėsmės ir išaugusio pavojaus NATO šalims

Pentagonas pirmadienį pavadino Rusijos prezidento Vladimiro Putino nurodymą įvestį karinę parengtį branduolinėse pajėgose „pavojingu“, tačiau taip pat patikino, kad nemato jokių pokyčių šios šalies keliamoje strateginėje grėsmėje.

JAV gynybos departamento atstovų teigimu, jie dar siekia išsiaiškinti, kokių veiksmų konkrečiai Rusija ėmėsi savo branduolinėse pajėgose, prieš pateikdama atsaką.

„Manome, kad tai provokatyvi ir pavojinga retorika dėl branduolinių ginklų, padidinanti apsiskaičiavimo riziką, kurios turėtų būti vengiama, ir mes į tai nesivelsime“, – cituojami Valstybės departamento atstovai „France 24“.

REKLAMA

„Rusija ir JAV jau seniai sutarė, kad branduolinio ginklo panaudojimas turėtų naikinančių pasekmių, ir tai akcentavo daugelį sykių, įskaitant ir šiuos metus, kad branduolinis karas negali būti laimėtas, ir jis niekada neturi būti kariaujamas“, – teigiama pranešime.

Vienas iš Pentagono atstovų pažymėjo, kad nemato ryškesnių pokyčių Rusijos branduolinių ginklų arsenale, tačiau tokį V. Putino sprendimą pavadino „bereikalingu ir labai eskaluojančiu situaciją“.

„Nemanau, kad mes pamatėme ką nors išskirtinio po to, kai jis davė savo nurodymus“, – cituojamas jis.

JAV prezidentas J. Bidenas, dalyvaudamas viename iš renginių, buvo užklaustas, „ar amerikiečiai turėtų nerimauti dėl branduolinio karo?“, į ką atsakė lakonišku „ne“.

REKLAMA

REKLAMA

JAV akcentavo, kad Vakarai Rusijai nekelia jokios karinės grėsmės, net jeigu JAV ir NATO šalys teikia ginklus Ukrainai, siekiant atsverti Rusijos invaziją.

Ukraina „efektyviai ginasi“

JAV kariuomenės atstovai taip pat pareiškė, kad Rusija kol kas iš lėto juda Ukrainoje į priekį, susidurdama su logistikos problemomis, dėl kurių nepavyksta įgyvendinti jų numanomų tikslų.

Pagrindinis Rusijos tikslas, anot JAV atstovų, yra užimti Charkovo miestą, ten kur vyksta aršiausi mūšiai, ir Kijevą, šalies sostinę, rašoma „France 24“.

Nepaisant to, kad žvalgybos duomenys rodo dideles Rusijos pajėgas susikaupusias į šiaurę nuo Kijevo, jie vis dar yra už 25 kilometrų nuo sostines, o per pastarąją dieną rusams į priekį pavyko pasistūmėti vos per penkis kilometrus. „Jiems trūksta degalų, ir jie susiduria su logistinėmis problemomis“, – cituojamas Pentagono atstovas, pridūręs, kad ukrainiečiai pasirodė „gana efektyvūs“.

JAV kariuomenė taip pat nemato, kad Baltarusijos karinės pajėgos dalyvautų Ukrainos puolime, arba planuotų pulti. Nepaisant to, tikrai žinoma, kad Baltarusija suteikė savo teritoriją Rusijai vykdyti puolimą.