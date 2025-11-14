JAV paskelbė apie naują karinę operaciją

„Šiandien skelbiu operaciją „PIETINĖ IETIS“, – socialiniame tinkle „X“ parašė P. Hegsethas. – Ši misija gina mūsų Tėvynę, pašalina narkoteroristus iš mūsų pusrutulio ir apsaugo mūsų Tėvynę nuo narkotikų, kurie žudo mūsų žmones.“
Įraše nebuvo pateikta jokios informacijos apie tai, ką būtent apims ši operacija ar kuo ji gali skirtis nuo jau vykdomų karinių veiksmų.
Prezidento Donaldo Trumpo administracija vykdo karinę kampaniją Karibuose ir rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje, dislokuodama karinio jūrų laivyno ir oro pajėgas tam, ką ji vadina kova su narkotikais.
Nuo rugsėjo pradžios JAV pajėgos tarptautiniuose regiono vandenyse surengė atakas prieš maždaug 20 laivų, o jos nusinešė mažiausiai 76 žmonių gyvybes, rodo amerikiečių duomenys.
Paprašytas patikslinti tikslų naujosios operacijos pobūdį, Pentagono atstovas sakė skaityti P. Hegsetho įrašą „X“.
„CBS News“ trečiadienį, remdamasis keliais šaltiniais, teigė, kad aukšto rango karininkai pristatė D. Trumpui atnaujintas galimų operacijų Venesueloje, įskaitant atakas sausumoje, galimybes.
Venesuela antradienį paskelbė apie didelį karinių pajėgų dislokavimą visoje šalyje, siekiant atremti didėjantį JAV karinio jūrų laivyno buvimą prie jos krantų, įskaitant naujai regione atvykusią JAV lėktuvnešio smogiamąją grupę.
Karakasas baiminasi, kad šis dislokavimas, įskaitant F-35 karo lėktuvus Puerto Rike ir šešis JAV karinio jūrų laivyno laivus Karibuose, yra užmaskuotas režimo pakeitimo sąmokslas.
