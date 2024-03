JAV nemato jokių ženklų, kad Rusija rengtųsi panaudoti branduolinius ginklus Ukrainoje

Nuo tada, kai Rusija 2022 m. vasarį įsiveržė į Ukrainą, jos retorika branduolinių ginklų tema yra „beatodairiška“, sakė spaudos sekretorė Karine Jean-Pierre.

„Nematome jokių priežasčių koreguoti mūsų branduolinę poziciją ir jokių požymių, kad Rusija rengiasi panaudoti branduolinius ginklus Ukrainoje“, – sakė K. Jean-Pierre, paklausta apie V. Putino komentarus.

Buvo panašu, kad V. Putinas „pakartojo Rusijos branduolinę doktriną“, kai duodamas interviu buvo paklaustas apie šių ginklų panaudojimą, sakė K. Jean-Pierre žurnalistams, keliavusiems su Joe Bidenu į rinkimų kampanijos renginį Milvokyje. „Nepaisant to, Rusijos branduolinė retorika per visą šį konfliktą yra neapgalvota ir neatsakinga“, – pridūrė ji. „Būtent Rusija barbariškai įsiveržė į Ukrainą, neišprovokuota ir be jokio pateisinimo, o mes ir toliau palaikysime Ukrainą, ginančią savo žmones ir teritoriją nuo Rusijos agresijos“, - sakė atstovė.

REKLAMA

REKLAMA

Trečiadienį V. Putinas gyrė Maskvos branduolinį arsenalą ir perspėjo, kad yra pasirengęs dislokuoti ginklus, jei iškils grėsmė Rusijos suverenitetui. Kremlius pabrėžia savo branduolinius pajėgumus per visą daugiau nei dvejus metus trunkantį puolimą Ukrainoje. Pastarieji V. Putino komentarai paskelbti likus kelioms dienoms iki vadinamųjų rinkimų Rusijoje, kai iš anksto aišku, kad V. Putinas valdys dar vieną šešerių metų kadenciją.

Antradienį J. Bidenas paskelbė apie 300 mln. JAV dolerių skubios pagalbos ginklų paketą, skirtą paremti Ukrainą po pastarojo meto Rusijos laimėjimų, kai JAV Kongresas blokuoja tolesnę pagalbą.